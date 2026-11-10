Казахстан начал сборы в Туркестане перед матчами Лиги наций УЕФА

13 и 16 ноября сборная Казахстана по футболу проведет два заключительных поединка группового этапа Лиги наций УЕФА. Сначала на выезде сыграет против Молдовы, спустя три дня примет дома Словакию, сообщает Zakon.kz.

До старта двух этих важных матчей дружина собралась в полном составе и начала короткий УТС на стадионе "Туркестан Арена".

Футболистов ждал небольшой дождь, который затем прекратился. Особых изменений в составе вызванных игроков нет, за исключением Рамазана Каримова, у которого травма. Форварда "Астаны" заменил Айбар Жаксылыков из "Елимая".

На данный момент сборная Казахстана с двумя очками занимает последнее четвертое место в турнирной таблице группы три дивизиона С.

В нашем багаже две ничьи и два поражения.

Лидирует в третьем квартете Словакия (10), далее следуют Фареры и Молдова, у них по четыре балла.

13 ноября подопечные Джона ван’т Схипа сыграют на выезде с Молдовой, начало матча в 22:00 по казахстанскому времени, прямая трансляция на телеканале Qazsport.

16 ноября казахстанские футболисты примут Словакию на "Астана Арене" (начало в 20:00).

А накануне представитель сборной Казахстана был назван лучшим голкипером недели в КХЛ.