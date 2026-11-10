Казахстан начал сборы в Туркестане перед матчами Лиги наций УЕФА
До старта двух этих важных матчей дружина собралась в полном составе и начала короткий УТС на стадионе "Туркестан Арена".
Футболистов ждал небольшой дождь, который затем прекратился. Особых изменений в составе вызванных игроков нет, за исключением Рамазана Каримова, у которого травма. Форварда "Астаны" заменил Айбар Жаксылыков из "Елимая".
На данный момент сборная Казахстана с двумя очками занимает последнее четвертое место в турнирной таблице группы три дивизиона С.
В нашем багаже две ничьи и два поражения.
Лидирует в третьем квартете Словакия (10), далее следуют Фареры и Молдова, у них по четыре балла.
13 ноября подопечные Джона ван’т Схипа сыграют на выезде с Молдовой, начало матча в 22:00 по казахстанскому времени, прямая трансляция на телеканале Qazsport.
16 ноября казахстанские футболисты примут Словакию на "Астана Арене" (начало в 20:00).
А накануне представитель сборной Казахстана был назван лучшим голкипером недели в КХЛ.