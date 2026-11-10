#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+17°
$
448.98
502.45
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+17°
$
448.98
502.45
5.45
Спорт

Казахстан начал сборы в Туркестане перед матчами Лиги наций УЕФА

Футбол Старт УТС, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 12:11 Фото: kff.kz
13 и 16 ноября сборная Казахстана по футболу проведет два заключительных поединка группового этапа Лиги наций УЕФА. Сначала на выезде сыграет против Молдовы, спустя три дня примет дома Словакию, сообщает Zakon.kz.

До старта двух этих важных матчей дружина собралась в полном составе и начала короткий УТС на стадионе "Туркестан Арена".

Футболистов ждал небольшой дождь, который затем прекратился. Особых изменений в составе вызванных игроков нет, за исключением Рамазана Каримова, у которого травма. Форварда "Астаны" заменил Айбар Жаксылыков из "Елимая".

На данный момент сборная Казахстана с двумя очками занимает последнее четвертое место в турнирной таблице группы три дивизиона С.

В нашем багаже две ничьи и два поражения.

Лидирует в третьем квартете Словакия (10), далее следуют Фареры и Молдова, у них по четыре балла.

13 ноября подопечные Джона ван’т Схипа сыграют на выезде с Молдовой, начало матча в 22:00 по казахстанскому времени, прямая трансляция на телеканале Qazsport.

16 ноября казахстанские футболисты примут Словакию на "Астана Арене" (начало в 20:00).

А накануне представитель сборной Казахстана был назван лучшим голкипером недели в КХЛ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Футболисты, футбольный матч
02:16, 30 сентября 2026
Казахстан уступил Словакии в матче Лиги наций УЕФА
сборная РК по футболу
16:09, 16 сентября 2026
С кем и когда сыграет сборная Казахстана по футболу в Лиге наций УЕФА
Футбол УТС Алматы
09:56, 12 ноября 2024
Казахстанские футболисты начали подготовку к матчу с Австрией в Лиге наций
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпионат мира по тяжёлой атлетике
12:26, Сегодня
IWF назвала города, которые в 2029 и 2030 годах примут чемпионаты мира по тяжёлой атлетике
Казахстан представит 15 конькобежцев на первом этапе Кубка мира в Пекине
12:12, Сегодня
Казахстан представят 15 конькобежцев на первом этапе Кубка мира в Пекине
Кёрлинг
11:57, Сегодня
Сборная Казахстана по кёрлингу одержала ещё одну победу на отборе на чемпионат мира
Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров не отобрался в финал Гран-при по фигурному катанию
11:41, Сегодня
Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров не отобрался в финал Гран-при по фигурному катанию
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: