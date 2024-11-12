Неизвестный мужчина открыл стрельбу во время детского футбольного матча
Как пишет Lasexta, инцидент произошел в минувшие выходные, во время турнира "Терсера Бенхамин", где играли детские команды We are Football B и "Чаучина". Матч проходил на арене Антонио Прието в Гранаде.
Во время встречи, когда игроки возрастной категории 8 и 9 лет ушли на отдых в раздевалку, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов по трибунам, где сидели болельщики.
Фото: pixabay
Пули калибра 22 миллиметра, выпущенные преступником, попали в пару, которая обратилась за помощью к врачам. На место ЧП прибыли полицейские, которые моментально эвакуировали всех на стадионе.
По словам очевидцев, во время выстрелов детей не было на поле, они ушли в раздевалку и ничего не заподозрили.
Сам же виновник инцидента скрылся с места происшествия и в настоящее время ведется его поиск.
Одновременно с этим случаем в Испании прошли матчи 13-го тура Ла Лиги, где "Реал Сосьедад" остановил фееричное победное шествие "Барселоны".