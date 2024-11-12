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Неизвестный мужчина открыл стрельбу во время детского футбольного матча

Футбол Стрельба Испания, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 14:40 Фото: pixabay
В Гранаде (Испания) мужчина по непонятным причинам устроил стрельбу на матче детских команд. В результате два человека получили ранения, а сам он после этого скрылся с места происшествия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lasexta, инцидент произошел в минувшие выходные, во время турнира "Терсера Бенхамин", где играли детские команды We are Football B и "Чаучина". Матч проходил на арене Антонио Прието в Гранаде.

Во время встречи, когда игроки возрастной категории 8 и 9 лет ушли на отдых в раздевалку, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов по трибунам, где сидели болельщики.

Футбол Стрельба Стадион, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 14:40

Фото: pixabay

Пули калибра 22 миллиметра, выпущенные преступником, попали в пару, которая обратилась за помощью к врачам. На место ЧП прибыли полицейские, которые моментально эвакуировали всех на стадионе.

По словам очевидцев, во время выстрелов детей не было на поле, они ушли в раздевалку и ничего не заподозрили. 

Сам же виновник инцидента скрылся с места происшествия и в настоящее время ведется его поиск.

Одновременно с этим случаем в Испании прошли матчи 13-го тура Ла Лиги, где "Реал Сосьедад" остановил фееричное победное шествие "Барселоны".

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