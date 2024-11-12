Вратарь "Галатасарая" раскритиковал знаменитого португальца Моуринью

Капитан команды "Галатасарай" Фернандо Муслера в резкой форме прокомментировал последние высказывания португальского наставника Жозе Моуринью насчет турецкого футбола, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Bein Sports, 38-летний уругвайский голкипер ответил на частую критику со стороны Моуринью в адрес турецкого футбола.

"Впервые в своей карьере хочу высказаться по этому поводу. За 14 лет выиграл 17 трофеев и всегда старался продвигать турецкий футбол. Моуринью здесь всего лишь четыре месяца и уже критикует нашу лигу. Если ему здесь не нравится, его никто не держит". Фернандо Муслера

Экс-вратарь сборной Уругвая Муслера уже на протяжении 14 лет защищает ворота флагмана турецкого футбола и является знаковой фигурой среди легионеров местной Суперлиги.

В свою очередь, Жозе Моуринью в последнее время часто подвергает критике местных судей и их решения. Португалец даже начал говорить о минусах турецкого чемпионата и заявил, что, возможно, не приехал бы сюда, если бы знал о такой ситуации.

Фото: Instagram/FENERBAHCE

Конечно же, большинству его слова не понравились и на днях главный тренер "Фенербахче" получил дисквалификацию на один матч и денежный штраф.

На фоне этой напряженности появились разговоры о скором уходе 61-летнего специалиста. По некоторым сведениям, его ждут в АПЛ, а именно на посту рулевого Newcastle United.