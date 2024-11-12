Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Вратарь "Галатасарая" раскритиковал знаменитого португальца Моуринью

Футбол Критика Моуринью, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 15:34 Фото: Instagram/muslera
Капитан команды "Галатасарай" Фернандо Муслера в резкой форме прокомментировал последние высказывания португальского наставника Жозе Моуринью насчет турецкого футбола, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Bein Sports, 38-летний уругвайский голкипер ответил на частую критику со стороны Моуринью в адрес турецкого футбола.

"Впервые в своей карьере хочу высказаться по этому поводу. За 14 лет выиграл 17 трофеев и всегда старался продвигать турецкий футбол. Моуринью здесь всего лишь четыре месяца и уже критикует нашу лигу. Если ему здесь не нравится, его никто не держит".Фернандо Муслера

Экс-вратарь сборной Уругвая Муслера уже на протяжении 14 лет защищает ворота флагмана турецкого футбола и является знаковой фигурой среди легионеров местной Суперлиги.

В свою очередь, Жозе Моуринью в последнее время часто подвергает критике местных судей и их решения. Португалец даже начал говорить о минусах турецкого чемпионата и заявил, что, возможно, не приехал бы сюда, если бы знал о такой ситуации.

Футбол Критика Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 15:34

Фото: Instagram/FENERBAHCE

Конечно же, большинству его слова не понравились и на днях главный тренер "Фенербахче" получил дисквалификацию на один матч и денежный штраф.

На фоне этой напряженности появились разговоры о скором уходе 61-летнего специалиста. По некоторым сведениям, его ждут в АПЛ, а именно на посту рулевого Newcastle United.

Читайте также

Футбол Стрельба Испания
Неизвестный мужчина открыл стрельбу во время детского футбольного матча
Футбол Лучший вратарь
Составлен список лучших футбольных вратарей XXI века
Футбол Комент Игрока
Месси прокомментировал поражение своей команды в плей-офф МЛС
Куандык Шынасилов
Турция Моуринью Жозе 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, национальная валюта
К казахстанцам обратились с важной информацией по банкноте 5000 тенге старого образца
Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, зима в Алматы
Когда Алматы накроет снегопад
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
МВД Казахстана сделало важное заявление
Как-будто Европа к нам пришла
Как будто Европа к нам пришла! – жители Алматы показали Ерболату Досаеву свой обновленный двор
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: