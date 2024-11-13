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Самоделкина вошла в призовую тройку на старте турнира в Таллине

Фигурное катание 3 место Таллин, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 09:44 Фото: Instagram/sofyasamodelkina
В Эстонии стартовал международный турнир по фигурному катанию ISU Challenger Tallinn Trophy-2024, где после первого дня соревнований казахстанка Софья Самоделкина занимает третье место, сообщает Zakon.kz.

Лидер женской сборной Казахстана по итогам выступления в короткой программе пока находится на третьей позиции, набрав 53,98 балла.

Впереди нее расположились Нина Пинзарроне (Бельгия) – 65,43 и Сара-Мод Дюпюи (Канада) – 55,04.

Фигурное катание 3 место Короткая программа, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 09:44

Фото: Instagram/sofyasamodelkina

В состязаниях на льду Таллинна стартовали 23 фигуристки, которые 13 ноября разыграют призовые места после проката произвольной программы.

Чемпионка Казахстана Софья Самоделкина прибыла в Эстонию из США, где она была на стажировке у известного американского наставника Рафаэля Арутюняна.

Месяц назад наша спортсменка вошла в топ-10 мирового рейтинга сезона 2024/2025 среди фигуристок.

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