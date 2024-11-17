Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Астанинский "Барыс" вырвал победу у команды "Сочи" в матче КХЛ

хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 21:26 Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" на выезде сыграл с "Сочи" в матче Континентальной хоккейной лиги. Букмекеры и специалисты фаворитом называли российский клуб, сообщает Zakon.kz.

В первом периоде казахстанцы забили две шайбы за 26 секунд, отличились Алихан Омирбеков и Кирилл Савицкий, россияне быстро сократили разрыв. Во второй части игры Никита Сетдиков вернул перевес гостей, затем хозяева выровняли положение, а Кирилл Панюков вновь склонил его в пользу "барсов". Заключительная двадцатиминутка помогла казахстанцам вырвать победу – 6:3.

"Сочи" (Сочи, Россия) – "Барыс" (Астана, Казахстан) – 3:6 (1:2, 2:2, 0:2):

  • 0:1 – 14:46 Омирбеков (Асетов). В равенстве
  • 0:2 – 15:12 Савицкий (Муратов). В равенстве
  • 1:2 – 16:43 Мокрушев (Сероух, Чебыкин). В большинстве
  • 1:3 – 24:38 Сетдиков (Панюков, Бурдасов). В большинстве
  • 2:3 – 29:12 Авершин (Федотов). В равенстве
  • 3:3 – 32:00 Хафизов (Федотов, Мокрушев). В равенстве
  • 3:4 – 36:11 Панюков (Омирбеков, Бекетаев). В равенстве
  • 3:5 – 50:24 Бурдасов (Сетдиков, Бутенко). В равенстве
  • 3:6 – 51:41 Савицкий (Муратов). В равенстве

Вратари: Волохин – Шутов

Штраф: 4:4 (0:4, 4:0, 0:0).

20 ноября "Барыс" дома примет магнитогорский "Металлург".

Ранее "Барыс" прервал трехматчевую серию поражений.

Читайте также

Джонс нокаутировал Миочича в главном поединке UFC 309
Джонс нокаутировал Миочича в главном поединке UFC 309
Футбол Германия Нидерланды
Еще две европейские сборные гарантировали место в плей-офф Лиги наций
Футбол Матч Норвегия
Черчесов раскрыл правду о сборной Казахстана перед матчем с Норвегией
Елена Беляева
Россия Барыс Астана КХЛ Казахстан 2024 год Хоккей Сочи
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Стала известна победительница конкурса &quot;Мисс Вселенная – 2024&quot;
Стала известна победительница конкурса "Мисс Вселенная – 2024"
Казахстанский фильм официально утвердили на соискание премии Оскар
Казахстанский фильм официально утвердили на соискание премии "Оскар"
Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане
Смена часового пояса: когда в Казахстане начнут исследование
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
Восемь человек лишились денег после розыгрыша 18-летнего жителя Астаны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: