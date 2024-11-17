Астанинский "Барыс" вырвал победу у команды "Сочи" в матче КХЛ

Астанинский "Барыс" на выезде сыграл с "Сочи" в матче Континентальной хоккейной лиги. Букмекеры и специалисты фаворитом называли российский клуб, сообщает Zakon.kz.

В первом периоде казахстанцы забили две шайбы за 26 секунд, отличились Алихан Омирбеков и Кирилл Савицкий, россияне быстро сократили разрыв. Во второй части игры Никита Сетдиков вернул перевес гостей, затем хозяева выровняли положение, а Кирилл Панюков вновь склонил его в пользу "барсов". Заключительная двадцатиминутка помогла казахстанцам вырвать победу – 6:3.

"Сочи" (Сочи, Россия) – "Барыс" (Астана, Казахстан) – 3:6 (1:2, 2:2, 0:2):

0:1 – 14:46 Омирбеков (Асетов). В равенстве

0:2 – 15:12 Савицкий (Муратов). В равенстве

1:2 – 16:43 Мокрушев (Сероух, Чебыкин). В большинстве

1:3 – 24:38 Сетдиков (Панюков, Бурдасов). В большинстве

2:3 – 29:12 Авершин (Федотов). В равенстве

3:3 – 32:00 Хафизов (Федотов, Мокрушев). В равенстве

3:4 – 36:11 Панюков (Омирбеков, Бекетаев). В равенстве

3:5 – 50:24 Бурдасов (Сетдиков, Бутенко). В равенстве

3:6 – 51:41 Савицкий (Муратов). В равенстве

Вратари: Волохин – Шутов

Штраф: 4:4 (0:4, 4:0, 0:0).

20 ноября "Барыс" дома примет магнитогорский "Металлург".

Ранее "Барыс" прервал трехматчевую серию поражений.