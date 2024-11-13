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Главу Южноафриканской футбольной ассоциации обвинили в мошенничестве и коррупции

Дэнни Джордан, коррупция, задержание, ЮАР, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 01:10 Фото: wikimedia
Глава Южноафриканской футбольной ассоциации Дэнни Джордан подозревается мошенничестве и коррупции. Вместе с ним задержали финансового директора и директора по связям с общественностью футбольной ассоциации. Пока все трое освобождены под залог, сообщает Zakon.kz.

73-летнему Джордану предъявлены обвинения в финансовых преступлениях и мошенничестве на сумму в 1,3 млн рандов (72 тыс. долларов), сообщает местная радиостанция SABC.

"По версии обвинения, Джордан нанимал сотрудников охранного предприятия для обеспечения собственной безопасности, а также заключил контракт с компанией по связям с общественностью не уведомив об этом совет директоров федерации", – говорится в сообщении. 

Стоит отметить, что все обвинения Джардан отрицает.

Ранее сообщалось, что  пригороде Йоханнесбурга застрелили звезду сборной ЮАР (Bafana Bafana) Люка Флёрса. На 24-летнего лидера футбольного клуба "Кайзер Чифс" напали неизвестные.

Николай Ежелев
ЮАР 2024 год Футбол Коррупция
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