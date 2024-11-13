Главу Южноафриканской футбольной ассоциации обвинили в мошенничестве и коррупции

Фото: wikimedia

Глава Южноафриканской футбольной ассоциации Дэнни Джордан подозревается мошенничестве и коррупции. Вместе с ним задержали финансового директора и директора по связям с общественностью футбольной ассоциации. Пока все трое освобождены под залог, сообщает Zakon.kz.

73-летнему Джордану предъявлены обвинения в финансовых преступлениях и мошенничестве на сумму в 1,3 млн рандов (72 тыс. долларов), сообщает местная радиостанция SABC. "По версии обвинения, Джордан нанимал сотрудников охранного предприятия для обеспечения собственной безопасности, а также заключил контракт с компанией по связям с общественностью не уведомив об этом совет директоров федерации", – говорится в сообщении. Стоит отметить, что все обвинения Джардан отрицает. Ранее сообщалось, что пригороде Йоханнесбурга застрелили звезду сборной ЮАР (Bafana Bafana) Люка Флёрса. На 24-летнего лидера футбольного клуба "Кайзер Чифс" напали неизвестные.

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