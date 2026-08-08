Южнокорейскую футбольную ассоциацию обвинили в оплате интимных услуг судьям

Корейская футбольная ассоциация (KFA) в 2011-2012 годах могла оплачивать иностранным арбитрам интимные услуги перед матчами национальных и олимпийских сборных, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил телеканал JTBC со ссылкой на документы аудита Министерства культуры, спорта и туризма Южной Кореи.

По данным расследования, корпоративные карты KFA использовались для оплаты услуг в массажных салонах Сеула, Чханвона и Ульсана как минимум перед семью матчами. Суммы составляли от 198 тыс. до 750 тыс. вон за посещение.

В числе этих игр были матчи отборов на ЧМ-2014 и Олимпиаду-2012, а также товарищеские встречи. В частности, 29 февраля 2012 года, в день матча с Кувейтом, для двух арбитров было оплачено 500 тыс. вон. За несколько часов до встречи с Оманом в сентябре того же года четыре судьи получили услуги на 760 тыс. вон. В одном из случаев платеж на 198 тыс. вон прошел непосредственно во время матча и предназначался для сотрудника судейской комиссии.

Судьи представляли Японию, ОАЭ, Иран, Бахрейн и Узбекистан. Все семь матчей завершились без поражений Южной Кореи – пять побед и две ничьих. При этом доказательств того, что оплаченные услуги повлияли на решения арбитров или результаты встреч, не представлено.

Бывшие сотрудники KFA заявили JTBC, что подобная практика в тот период считалась распространенной. В ассоциации утверждают, что речь идет о событиях 15-летней давности, а с 2013 года действует система "чистых карт", запрещающая оплачивать корпоративными средствами посещения массажных салонов и караоке.

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