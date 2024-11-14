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Американский тренер назвал плюсы и минусы фигуристки Софьи Самоделкиной

Фигурное катание Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 13:58 Фото: Instagram/sofyasamodelkina
Вечером 13 ноября казахстанская фигуристка Софья Самоделкина завоевала "серебро" на международном турнире ISU Challenger Tallinn Trophy 2024. Как известно, наша спортсменка поехала в Эстонию после небольшой стажировки у американского специалиста Рафаэля Арутюняна, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Sports, 67-летний наставник высказался о своих первых впечатлениях по работе с казахстанской фигуристкой.

"Софья провела у нас почти три недели, дал ей какие-то первые рекомендации. Если говорить про какую-то долгосрочную работу, то это проект очень небыстрый, и он потребует не одного года. Если они готовы на это пойти, то мы открыты для сотрудничества. А если думают, что Арутюнян сейчас быстренько сделает какое-то чудо, то лучше этим и не заниматься. Тут потребуется кардинальное изменение отношения к работе. Готовить профессионала – это совсем другое, его голова должна быть устроена иначе". Рафаэль Арутюнян

17-летняя Софья Самоделкина в прошлом году приняла спортивное гражданство Казахстана и нынешним летом впервые стала чемпионкой страны в Караганде.

"У нее, безусловно, есть много плюсов. Умеет выходить на соревнования, собираться и показывать максимум. Она – боец, вытаскивает такие прыжки, которые другие не спасут. У Софьи уникальные данные. Но есть и проблема. Она не воспитана, чтобы быть в спорте долгожителем. Тут нужна полная перезагрузка, потому что ее карьера была практически завершена, и вдруг получился вот такой новый поворот. И теперь надо решить, что дальше делать со своими тренировками и телом. Готова ли она на это? Это знает только она и ее команда". Рафаэль Арутюнян

После перехода под флаг Казахстана Самоделкина приняла участие в нескольких международных турнирах.

4 октября она стала серебряным призером Мемориала Дениса Тена в Астане. А накануне наша фигуристка заняла второе место на "Челленджере" в Таллине.

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