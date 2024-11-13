Самоделкина: Казахстан, я люблю тебя

Фигуристка Софья Самоделкина призналась в любви к Казахстану на государственном языке, сообщает Zakon.kz.

Таким откровением 17-летняя фигуристка поделилась в своем Telegram-канале ночью 14 ноября после серебряной награды на Челленджере в столице Эстонии. Сначала в момент ожидания оценок, затем в соцсетях спортсменка обратилась к родным, подругам и казахстанцам. Особая благодарность прозвучала в адрес тренера.

"Отдельно спасибо Эльмире Сарсенгалиевне. Спасибо, что вы рядом. Движемся дальше". Софья Самоделкина

Фото: Instagram/sofyasamodelkina

Больше всего баллов в первый день фигуристка потеряла на каскаде, упав с тулупа. Тогда после короткой программы 12 ноября казахстанка шла третьей, но по итогам произвольной программы под Ave Maria в исполнении Димаша, поднялась на одну позицию. За свое выступление во второй день соревнований Самоделкина получила 119,27 балла. Все элементы, кроме одного, судьи оценили положительными надбавками.

Протокол за произвольную программу, фото: Telegram/teamsamodelkina

Суммарно казахстанка набрала 173,25 балла. Это позволило ей занять вторую ступень на пьедестале. Самоделкина уступила только бельгийке Нине Пиндзарроне, а замкнула тройку призеров канадка Сара-Мод Дюпуа.

Фото: Instagram/sofyasamodelkina

Тем же днем "Барыс" прервал трехматчевую серию поражений.