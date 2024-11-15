Будущий соперник Казахстана разгромил Словению на выезде

В ночь на 15 ноября 2024 года состоялся второй матч группы В-3 Лиги наций УЕФА, где сборная Словении дома уступила Норвегии с крупным счетом 1:4, сообщает Zakon.kz.

Данное поражение снизило шансы словенской дружины на повышение в классе. А вот норвежцы, наоборот, очень близки к подъему в дивизион А Лиги наций.

Но скандинавам для этой задачи нужно переиграть 17 ноября на своем поле сборную Казахстана. А также надеяться на осечку Австрии в противостоянии со Словенией в параллельном матче в этот день.

Как уже известно, вечером 14 ноября команда Станислава Черчесова сражалась против сильной сборной Австрии и проиграла со счетом 0:2.

Проиграв австрийцам, наша дружина уже гарантированно покидает дивизион В Лиги наций. Но у казахстанских футболистов осталась еще одна игра текущего сезона в данном турнире.

17 ноября в гостях встречаемся с представителями Норвегии. Именно со скандинавами мы начинали нынешний цикл Лиги нации УЕФА.

6 сентября команда Черчесова сыграла вничью со сборной Норвегии на Центральном стадионе Алматы.