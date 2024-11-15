Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Будущий соперник Казахстана разгромил Словению на выезде

Футбол Победа Словения, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 09:53 Фото: Instagram/herrelandslaget
В ночь на 15 ноября 2024 года состоялся второй матч группы В-3 Лиги наций УЕФА, где сборная Словении дома уступила Норвегии с крупным счетом 1:4, сообщает Zakon.kz.

Данное поражение снизило шансы словенской дружины на повышение в классе. А вот норвежцы, наоборот, очень близки к подъему в дивизион А Лиги наций.

Но скандинавам для этой задачи нужно переиграть 17 ноября на своем поле сборную Казахстана. А также надеяться на осечку Австрии в противостоянии со Словенией в параллельном матче в этот день.

Как уже известно, вечером 14 ноября команда Станислава Черчесова сражалась против сильной сборной Австрии и проиграла со счетом 0:2.

Проиграв австрийцам, наша дружина уже гарантированно покидает дивизион В Лиги наций. Но у казахстанских футболистов осталась еще одна игра текущего сезона в данном турнире.

17 ноября в гостях встречаемся с представителями Норвегии. Именно со скандинавами мы начинали нынешний цикл Лиги нации УЕФА.

6 сентября команда Черчесова сыграла вничью со сборной Норвегии на Центральном стадионе Алматы.

Читайте также

Футбол Италия Франция
Две топовые сборные Европы гарантировали выход в плей-офф Лиги наций
Аргентина с Месси проиграла Парагваю в отборе ЧМ-2026
Аргентина с Месси проиграла Парагваю в отборе ЧМ-2026
15 ноября казахстанские конькобежцы представят Казахстан на чемпионате четырех континентов
15 ноября казахстанские конькобежцы представят Казахстан на чемпионате четырех континентов в Японии
Куандык Шынасилов
УЕФА Сборная Казахстана 2024 год Лига наций Футбол Станислав Черчесов
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Биометрическая идентификация, биометрия, идентификация, цифровая дактилоскопия, дактилоскопия, сканер отпечатка пальцев, отпечатки пальцев
Важная информация для казахстанцев, которые хотят посетить Россию
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, полиция зима, полиция зимой
Скрытое патрулирование усилят на дорогах Казахстана
Дорога, трасса, разметка, асфальтированная дорога, асфальт
Штрафов не будет: Кожаев высказался об "изменении" скорости на автобанах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: