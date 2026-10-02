Поражение в Астане: Казахстан уступил Молдове в матче Лиги наций УЕФА

В Астане состоялся матч третьего тура Лиги наций, в котором сборная Казахстана встретилась с командой Молдовы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. Счет был открыт в концовке первого тайма. На 45-й минуте отличился Ники Клещенко, выведя сборную Молдовы вперед.

В начале второго тайма гости удвоили преимущество. На 50-й минуте после подачи с углового Петру Попеску выиграл верховую борьбу и ударом головой отправил мяч в ворота Казахстана.

Хозяева поля сократили отставание на 64-й минуте. Бауыржан Исламхан выполнил подачу со штрафного, а Нуралы Алип точно пробил головой.

В оставшееся время казахстанцы пытались сравнять счет, однако забить второй мяч им не удалось.

После трех туров сборная Казахстана набрала одно очко. В первом матче нового сезона Лиги наций команда на выезде сыграла вничью с Фарерскими островами – 1:1, а затем уступила Словакии со счетом 1:2.

Следующий матч сборная Казахстана проведет 6 октября. На своем поле команда примет Фарерские острова.

Ранее сообщалось, что Казахстан уступил Словакии в матче Лиги наций УЕФА.