#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
447.73
502.98
5.35
Спорт

Поражение в Астане: Казахстан уступил Молдове в матче Лиги наций УЕФА

Поражение в Астане: Казахстан уступил Молдове, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 21:01 Фото: KFF
В Астане состоялся матч третьего тура Лиги наций, в котором сборная Казахстана встретилась с командой Молдовы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. Счет был открыт в концовке первого тайма. На 45-й минуте отличился Ники Клещенко, выведя сборную Молдовы вперед.

В начале второго тайма гости удвоили преимущество. На 50-й минуте после подачи с углового Петру Попеску выиграл верховую борьбу и ударом головой отправил мяч в ворота Казахстана.

Хозяева поля сократили отставание на 64-й минуте. Бауыржан Исламхан выполнил подачу со штрафного, а Нуралы Алип точно пробил головой.

В оставшееся время казахстанцы пытались сравнять счет, однако забить второй мяч им не удалось.

После трех туров сборная Казахстана набрала одно очко. В первом матче нового сезона Лиги наций команда на выезде сыграла вничью с Фарерскими островами – 1:1, а затем уступила Словакии со счетом 1:2.

Следующий матч сборная Казахстана проведет 6 октября. На своем поле команда примет Фарерские острова.

Ранее сообщалось, что Казахстан уступил Словакии в матче Лиги наций УЕФА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Футболисты, футбольный матч
02:16, 30 сентября 2026
Казахстан уступил Словакии в матче Лиги наций УЕФА
футбол
00:03, 18 ноября 2024
Казахстан с сокрушительным счетом проиграл Норвегии в матче Лиги наций
Казахстан проиграл Словении в матче Лиги наций УЕФА
19:57, 13 октября 2024
Казахстан проиграл Словении в матче Лиги наций УЕФА
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФФ
20:53, Сегодня
Сборная Казахстана неожиданно проиграла Молдове в матче Лиги наций
Фото: ФИДЕ
20:16, Сегодня
Алуа Нурман заявила об отказе в выплатах за серебряную медаль шахматной Олимпиады
Фото: НОК РК
19:34, Сегодня
"Сломал Зокирова психологически": Едилов о победе Айбека Оралбая в финале Азиады-2026
Фото: НОК РК, Нургали Жумагазы
19:08, Сегодня
"Я довольна своим результатом": борчиха Зейнеп Баянова оценила свою медаль Азиады-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: