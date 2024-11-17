Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Антирекорд Лиги наций установил Казахстан под руководством Станислава Черчесова

тренер казахстанской сборной по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 00:43 Фото: Instagram/kff_team
Сборная Казахстана по футболу под руководством Станислава Черчесова установила антирекорд Лиги наций, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеграм-канал "Первый спорт", казахстанская национальная команда не выиграла ни одного матча из шести, лишь раз сыграв вничью. Общая разница забитых и пропущенных голов – 0:15.

В последней встрече, которая состоялась 17 ноября, сборная Казахстана проиграла с разгромным счетом сборной Норвегии со счетом 0:5. Хет-триком в составе норвежцев отметился Эрлинг Холанд. Еще по мячу забили Антонио Нуса и Александр Серлот.

Отметим, что ранее Черчесов раскрыл правду о сборной Казахстана перед матчем с Норвегией.

Читайте также

футбол
Казахстан с сокрушительным счетом проиграл Норвегии в матче Лиги наций
хоккей
Астанинский "Барыс" вырвал победу у команды "Сочи" в матче КХЛ
Джонс нокаутировал Миочича в главном поединке UFC 309
Джонс нокаутировал Миочича в главном поединке UFC 309
Елена Беляева
Казахстан 2024 год Футбол Спортсмены Станислав Черчесов
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Стала известна победительница конкурса &quot;Мисс Вселенная – 2024&quot;
Стала известна победительница конкурса "Мисс Вселенная – 2024"
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
Восемь человек лишились денег после розыгрыша 18-летнего жителя Астаны
Казахстанский фильм официально утвердили на соискание премии Оскар
Казахстанский фильм официально утвердили на соискание премии "Оскар"
Алматы, вид на город Алматы, горы, телебашня Кок-Тобе, зима
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 18 по 20 ноября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: