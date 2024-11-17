Антирекорд Лиги наций установил Казахстан под руководством Станислава Черчесова

Сборная Казахстана по футболу под руководством Станислава Черчесова установила антирекорд Лиги наций, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеграм-канал "Первый спорт", казахстанская национальная команда не выиграла ни одного матча из шести, лишь раз сыграв вничью. Общая разница забитых и пропущенных голов – 0:15.

В последней встрече, которая состоялась 17 ноября, сборная Казахстана проиграла с разгромным счетом сборной Норвегии со счетом 0:5. Хет-триком в составе норвежцев отметился Эрлинг Холанд. Еще по мячу забили Антонио Нуса и Александр Серлот.

Отметим, что ранее Черчесов раскрыл правду о сборной Казахстана перед матчем с Норвегией.