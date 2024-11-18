"Барыс" откроет новый исторический турнир КХЛ в формате 3х3

19 декабря Континентальная хоккейная лига впервые в своей истории запускает новый проект под эгидой собственных турниров в формате 3х3. Первый матч этих соревнований состоится в Астане, где "Барыс" примет "Сибирь" из Новосибирска, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба КХЛ, к этой минуте уже известен состав двух дивизионов нового турнира в формате 3х3.

В предстоящих состязаниях примут участие восемь клубов КХЛ:

Дивизион Фонбет – "Барыс", "Авангард", "Металлург" и "Салават Юлаев".

Дивизион Винлайн – "Трактор", "Ак Барс", "Сибирь" и "Динамо" (Минск).

Состав команд и тренерские штабы будут формироваться из клубной системы и неограниченно свободных игроков.

Фото: Instagram/barys_official

Встречи турнира будут проходить в дневное время параллельно с регулярным чемпионатом КХЛ.

Матч-открытие турнира пройдет 19 декабря, где "Барыс" сразится с "Сибирью", начало в 12:00 по казахстанскому времени. Заключительный матч I Чемпионата КХЛ (3х3) запланирован на 8 июля 2025 года. В дебютном сезоне будет сыграно 24 тура.

Фото: Instagram/barys_official

Чемпионат 3х3 – новый этап в развитии хоккея, формат получил мировое признание и в будущем может войти в программу Олимпийских игр. КХЛ стала первой лигой в мире, запустившей такой формат на базе профессиональных хоккейных команд.

Матчи нового турнира будут проходить на специальной площадке размером 34 на 18 метров с минимальным использованием разметки: центральная линия, центральный круг и вратарские зоны.

Длительность каждого периода – семь минут чистого времени, перерыв между периодами всего две минуты. Силовые приемы и драки запрещены, вместо удалений — штрафные броски с преследованием. В игре предусмотрено минимум вбрасываний: только в начале периода и после взятия ворот. В случае ничьей по итогам основного времени проводится серия бросков для определения победителя.

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