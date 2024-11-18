Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Барыс" откроет новый исторический турнир КХЛ в формате 3х3

Хоккей Старт Турнира 3х3, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 15:39 Фото: Instagram/barys_official
19 декабря Континентальная хоккейная лига впервые в своей истории запускает новый проект под эгидой собственных турниров в формате 3х3. Первый матч этих соревнований состоится в Астане, где "Барыс" примет "Сибирь" из Новосибирска, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба КХЛ, к этой минуте уже известен состав двух дивизионов нового турнира в формате 3х3.

В предстоящих состязаниях примут участие восемь клубов КХЛ:

  • Дивизион Фонбет – "Барыс", "Авангард", "Металлург" и "Салават Юлаев".
  • Дивизион Винлайн – "Трактор", "Ак Барс", "Сибирь" и "Динамо" (Минск).

Состав команд и тренерские штабы будут формироваться из клубной системы и неограниченно свободных игроков.

Хоккей Новый Турнир , фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 15:39

Фото: Instagram/barys_official

Встречи турнира будут проходить в дневное время параллельно с регулярным чемпионатом КХЛ.

Матч-открытие турнира пройдет 19 декабря, где "Барыс" сразится с "Сибирью", начало в 12:00 по казахстанскому времени. Заключительный матч I Чемпионата КХЛ (3х3) запланирован на 8 июля 2025 года. В дебютном сезоне будет сыграно 24 тура.

Хоккей Новый Турнир , фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 15:39

Фото: Instagram/barys_official

Чемпионат 3х3 – новый этап в развитии хоккея, формат получил мировое признание и в будущем может войти в программу Олимпийских игр. КХЛ стала первой лигой в мире, запустившей такой формат на базе профессиональных хоккейных команд.

Матчи нового турнира будут проходить на специальной площадке размером 34 на 18 метров с минимальным использованием разметки: центральная линия, центральный круг и вратарские зоны.

Длительность каждого периода – семь минут чистого времени, перерыв между периодами всего две минуты. Силовые приемы и драки запрещены, вместо удалений — штрафные броски с преследованием. В игре предусмотрено минимум вбрасываний: только в начале периода и после взятия ворот. В случае ничьей по итогам основного времени проводится серия бросков для определения победителя.

Тем временем, утром 17 ноября американский боец смешанных единоборств Джон Джонс нокаутировал Стипе Миочича в титульном поединке тяжелого веса на турнире UFC 309.

Читайте также

Хоккей Победа Сочи
"Барыс" сократил отставание от зоны плей-офф КХЛ до шести очков
Футбол Хет-трик Казахстан
Хет-трик Холанда помог Норвегии подняться в дивизион А Лиги Наций
Футбол Комент тренера
Черчесов объяснил причины неудач казахстанской сборной в Лиге Наций
Куандык Шынасилов
Барыс UFC КХЛ 2024 год Бои по смешанным правилам Олимпийские игры Хоккей
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья
В семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша
через 250 миллионов лет Земля станет практически непригодной для жизни
Когда Земля станет непригодной для жизни
любовь, отношения
Психологи вычислили идеальную разницу в возрасте между возлюбленными
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
Восемь человек лишились денег после розыгрыша 18-летнего жителя Астаны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: