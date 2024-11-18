"Барыс" откроет новый исторический турнир КХЛ в формате 3х3
Как информирует пресс-служба КХЛ, к этой минуте уже известен состав двух дивизионов нового турнира в формате 3х3.
В предстоящих состязаниях примут участие восемь клубов КХЛ:
- Дивизион Фонбет – "Барыс", "Авангард", "Металлург" и "Салават Юлаев".
- Дивизион Винлайн – "Трактор", "Ак Барс", "Сибирь" и "Динамо" (Минск).
Состав команд и тренерские штабы будут формироваться из клубной системы и неограниченно свободных игроков.
Фото: Instagram/barys_official
Встречи турнира будут проходить в дневное время параллельно с регулярным чемпионатом КХЛ.
Матч-открытие турнира пройдет 19 декабря, где "Барыс" сразится с "Сибирью", начало в 12:00 по казахстанскому времени. Заключительный матч I Чемпионата КХЛ (3х3) запланирован на 8 июля 2025 года. В дебютном сезоне будет сыграно 24 тура.
Фото: Instagram/barys_official
Чемпионат 3х3 – новый этап в развитии хоккея, формат получил мировое признание и в будущем может войти в программу Олимпийских игр. КХЛ стала первой лигой в мире, запустившей такой формат на базе профессиональных хоккейных команд.
Матчи нового турнира будут проходить на специальной площадке размером 34 на 18 метров с минимальным использованием разметки: центральная линия, центральный круг и вратарские зоны.
Длительность каждого периода – семь минут чистого времени, перерыв между периодами всего две минуты. Силовые приемы и драки запрещены, вместо удалений — штрафные броски с преследованием. В игре предусмотрено минимум вбрасываний: только в начале периода и после взятия ворот. В случае ничьей по итогам основного времени проводится серия бросков для определения победителя.
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