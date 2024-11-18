Игрок "Тоттенхэма" получил серьезное наказание за шутку о корейском футболисте

Полузащитник английского "Тоттенхэма" и сборной Уругвая Родриго Бентанкур дисквалифицирован на семь матчей и оштрафован на 100 тысяч фунтов за шутку о своем одноклубнике из Южной Кореи Сон Хын Мине, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба футбольной ассоциации Англии (FA), уругваец наказан за расистскую шутку.

27-летний Бетанкур пропустит шесть матчей АПЛ, а также четвертьфинал Кубка Английской футбольной лиги. Но это решение не касается игр еврокубков.

"Полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" нарушил правило FA E3.1, поскольку действовал ненадлежащим образом и использовал оскорбительные, нецензурные фразы, а также нанес ущерб репутации футбола. Это представляет собой нарушение, которое определено в правиле FA E3.2, поскольку оно включало ссылку, подразумеваемую этническое происхождение". Заявление FA

Родриго может вернуться в состав "шпор" на игры Премьер-лиги только 26 декабря, когда пройдет встреча с "Ноттингем Форест".

Однако эта дисквалификация не распространяется на матчи Лиги Европы УЕФА, где "Тоттенхэм" сыграет с итальянской "Ромой" дома 28 ноября. Плюс уругваец может отправиться на поединок с "Глазго Рейнджерс" (Шотландия) 12 декабря.

Между тем, накануне футболисты сборной Казахстана завершили свой сезон в Лиге наций УЕФА, крупно уступив в гостях команде Норвегии (1:5).