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Черчесов объяснил причины неудач казахстанской сборной в Лиге Наций

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 11:00 Фото: Instagram/kff_team
Вечером 17 ноября сборная Казахстана по футболу завершила свои выступления в текущем сезоне Лиги наций УЕФА, крупно уступив на выезде команде Норвегии со счетом 0:5, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская дружина, которой руководит 61-летний российский специалист Станислав Черчесов, за прошедший сезон сыграла шесть игр.

После стартовой ничьей в Алматы было пять поражений подряд. 

"Единственный матч в этом розыгрыше, где не сделали грубых ошибок, это домашний матч с Норвегией, поэтому и очко заработали. У нас не было ни одного плюса, не играли на синтетике в Астане, где у нас есть преимущество. До моего прихода некому было думать об этом. Календарь был создан так, что у нас практически нет дополнительных дней на подготовку. В 2025 году вернемся на "Астана Арена", хотя нас великолепно принимали и в Алматы. Мы упустили какой-то процент преимущества из-за отсутствия синтетики. До меня сборная была бесхозна". Главный тренер сборной РК Станислав Черчесов

За эти шесть встреч команда Черчесова не забила ни одного гола в ворота соперников, что стало антирекордом нынешнего турнира. 

"Сами теряем мяч на ровном месте, и нам забивают гол. Забитый мяч забирает у команды какие-то дополнительные силы, ведь надо отыгрываться. Пропустили после невынужденных ошибок, так во всех играх происходило. Команда хочет играть, это видим, поблагодарил ребят за это. Но вот эти ошибки, которые случаются на ровном месте, их надо в следующем розыгрыше убирать. Видимо, это год вот таких вещей. Начинаем с чистого листа и ждем жеребьевки. Все идет своим чередом". Станислав Черчесов

В заключительном матче 6-го тура Лиги Наций УЕФА казахстанские футболисты в Осло проиграли норвежской дружине (0:5) и заняли последнее, 4-е место, в группе В-3.

На данный момент четыре сборные уже гарантировали себе место в плей-офф Лиги Наций, игры которого пройдут в 2025 году.

Сначала это удалось сделать командам Италии и Франции, затем их успех повторили представители Германии и Нидерландов.  

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