Назван состав женской команды Казахстана по боксу на участие в чемпионате Азии
Фото: НОК РК
Тренерский штаб команды Казахстана по женскому боксу определился с составом на участие в чемпионате Азии в Чиангмае (Таиланд), сообщает Zakon.kz.
О информации НОК РК, страну на континентальном турнире представят 12 спортсменок.
- До 48 кг. Айгерим Саттыбаева
- До 50 кг. Алуа Балкибекова
- До 52 кг. Жазира Оракбаева
- До 54 кг. Сымбат Алиаскар
- До 57 кг. Улжан Сарсенбек
- До 60 кг. Виктория Графеева
- До 63 кг. Аида Абикеева
- До 66 кг. Милана Сафронова
- До 70 кг. Наталья Богданова
- До 75 кг. Диана Магауияева
- До 81 кг. Гульсая Ержан
- Свыше 81 кг. Елдана Талипова
ЧА пройдет с 29 ноября по 11 декабря.
Ранее стали известны победитечемпильницы Кубка Казахстана по женской борьбе.
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