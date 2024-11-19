Назван состав женской команды Казахстана по боксу на участие в чемпионате Азии

Фото: НОК РК

Тренерский штаб команды Казахстана по женскому боксу определился с составом на участие в чемпионате Азии в Чиангмае (Таиланд), сообщает Zakon.kz.

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