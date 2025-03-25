Казахстанцы выступят в Словении на престижном международном турнире по настольному теннису

В Оточеце (Словения) состоится международный турнир по настольному теннису турнира WTT Feeder Otocec, сообщает Zakon.kz.

Среди участников такие известные спортсмены, как бронзовый призер Олимпийских игр-2024, серебряный призер чемпионата мира-2024, многократный медалист чемпионатов Европы Симон Гози (Франция), участник пяти Олимпийских игр, чемпион Европы Андрей Гачина (Хорватия), трехкратный чемпион Игр Юго-Восточной Азии Айзек Квек (Сингапур), чемпионка Азии, бронзовый призер чемпионата мира Сато Хитоми (Япония) и другие.

Казахстан в Словении представят Алан Курмангалиев, Зауреш Акашева, Айдос Кенжигулов, Сарвиноз Миркадирова.

Добавим, что турнир пройдет с 25 по 29 марта.

Ранее сообщалось, что Кирилл Герасименко стал абсолютным чемпионом Казахстана по настольному теннису. С титулом спортсмена поздравил президент РК Касым-Жомарт Токаев.