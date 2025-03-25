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Спорт

Казахстанцы выступят в Словении на престижном международном турнире по настольному теннису

Казахстанцы выступят в Словении на престижном международном турнире по настольному теннису, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 20:27 Фото: olympic.kz
В Оточеце (Словения) состоится международный турнир по настольному теннису турнира WTT Feeder Otocec, сообщает Zakon.kz.

Среди участников такие известные спортсмены, как бронзовый призер Олимпийских игр-2024, серебряный призер чемпионата мира-2024, многократный медалист чемпионатов Европы Симон Гози (Франция), участник пяти Олимпийских игр, чемпион Европы Андрей Гачина (Хорватия), трехкратный чемпион Игр Юго-Восточной Азии Айзек Квек (Сингапур), чемпионка Азии, бронзовый призер чемпионата мира Сато Хитоми (Япония) и другие.

Казахстан в Словении представят Алан Курмангалиев, Зауреш Акашева, Айдос Кенжигулов, Сарвиноз Миркадирова.

Добавим, что турнир пройдет с 25 по 29 марта.

Ранее сообщалось, что Кирилл Герасименко стал абсолютным чемпионом Казахстана по настольному теннису. С титулом спортсмена поздравил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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