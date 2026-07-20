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Спорт

Опубликовано видео финала и награждения Испании на ЧМ-2026 по футболу

Футбол Финал Награждение, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 10:52 Фото: Instagram/fifaworldcup
Минувшей ночью завершилось мировое первенство по футболу, победителем которого стала сборная Испании, переигравшая в финале Аргентину. "Ля Роха" впервые за 16 лет стала чемпионом мира, сообщает Zakon.kz.

Решающая битва за "золото" мундиаля, которая прошла на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси (США), завершилась со счетом 1:0 в дополнительное время после нулевой ничьей в основные 90 минут.

За эти полтора часа аргентинцы ни разу не пробили ни в створ, ни в сторону ворот испанцев, что является антирекордом чемпионатов мира.

Надо заметить, что южноамериканцы заканчивали матч вдесятером, за грубую игру в первом экстра-тайме против Пау Кубарси был удален Энцо Фернандес.

Победный гол на 106-й минуте в составе "красной фурии" забил Ферран Торрес.

Тем самым испанская дружина спустя 16 лет второй раз в своей истории стала победителем чемпионата мира.

Подопечные Луиса де ла Фуэнте не потерпели ни одного поражения на этом турнире. Действующие чемпионы Европы уверенно преодолели групповой этап, затем в плей-офф были сильнее Австрии (3:0), Португалии (1:0), Бельгии (2:1) и Франции (2:0).

К тому же испанцы улучшили мировой рекорд сборной Италии, которая не проигрывала на протяжении 37-ми матчей подряд с 2018-го по 2021-й год. Сейчас в активе Испании 38 игр без поражений.

Таким образом, сбылись предсказания и планы наставника "Кайрата" Рафаэля Уразбахтина на финал ЧМ-2026.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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