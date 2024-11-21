Звезда турецкого футбола может покинуть "Реал"
Фото: Instagram/realmadrid
Лондонский "Арсенал" хочет переманить футболиста Арду Гюлера у мадридского "Реала", сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, футбольный клуб "Арсенал" заинтересован в вингере "Реала" и сборной Турции Арде Гюлере.
Таким образом, лондонский клуб может арендовать 19-летнего футболиста в зимнее трансферное окно на фоне слухов о недовольстве игрока своим положением в "Реале".
В текущем сезоне Гюлер принял участие в 12 матчах "Реала" и не отметился результативными действиями.
Ранее после завершения всех игр нынешнего сезона Лиги наций стала известна
итоговая расстановка сборных в турнирной таблице в 14 группах.
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