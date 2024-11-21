Звезда турецкого футбола может покинуть "Реал"

Лондонский "Арсенал" хочет переманить футболиста Арду Гюлера у мадридского "Реала", сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, футбольный клуб "Арсенал" заинтересован в вингере "Реала" и сборной Турции Арде Гюлере.

Таким образом, лондонский клуб может арендовать 19-летнего футболиста в зимнее трансферное окно на фоне слухов о недовольстве игрока своим положением в "Реале".

В текущем сезоне Гюлер принял участие в 12 матчах "Реала" и не отметился результативными действиями.

Ранее после завершения всех игр нынешнего сезона Лиги наций стала известна итоговая расстановка сборных в турнирной таблице в 14 группах.

