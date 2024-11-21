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Звезда турецкого футбола может покинуть "Реал"

Звезда турецкого футбола может покинуть &quot;Реал&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 05:05 Фото: Instagram/realmadrid
Лондонский "Арсенал" хочет переманить футболиста Арду Гюлера у мадридского "Реала", сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, футбольный клуб "Арсенал" заинтересован в вингере "Реала" и сборной Турции Арде Гюлере.

Таким образом, лондонский клуб может арендовать 19-летнего футболиста в зимнее трансферное окно на фоне слухов о недовольстве игрока своим положением в "Реале".

В текущем сезоне Гюлер принял участие в 12 матчах "Реала" и не отметился результативными действиями.

Ранее после завершения всех игр нынешнего сезона Лиги наций стала известна итоговая расстановка сборных в турнирной таблице в 14 группах.

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