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Юный казахстанский теннисист возглавил рейтинг Азиатской теннисной федерации

Юный казахстанский теннисист возглавил рейтинг Азиатской теннисной федерации Фото: ktf.kz
В обновленном рейтинге Азиатской теннисной федерации (ATF) у юношей до 16 лет на первое место вышел Зангар Нурланулы, сообщает Zakon.kz.

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15-летний казахстанец Зангар Нурланулы набрал 2610 очков. В мае он выступил на отборочном этапе зоны Азия/Океания Juniors Davis Cup в составе сборной Казахстана, где одержал победы во всех шести одиночных матчах, не уступив соперникам ни одного сета.

На сегодняшний день в активе Нурланулы четыре титула ITF Junior: три в одиночном разряде и один в парном.

Ранее сообщалось, что казахстанский теннисист Амир Омарханов пробился в полуфинал юниорского чемпионата Франции. 


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