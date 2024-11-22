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Болельщики огорчены новыми известиями о травме Овечкина

Хоккей Травма Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 10:35 Фото: Instagram/capitals
Появилась информация о том, что лидер "Вашинтон Кэпиталз" Александр Овечкин не сможет помочь своим одноклубникам в течение 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт НХЛ, дополнительное обследование медиков выявило у 39-летнего россиянина более серьезное повреждение.

Форвард столичного коллектива получил травму голени 19 ноября в конце матча чемпионата НХЛ против "Юты". Теперь по вердикту врачей Овечкин пропустит минимум один месяц из-за перелома малоберцовой кости.

Хоккей Травма Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 10:35

Фото: Instagram/capitals

Отсутствие капитана "Вашингтона" сразу сказалось на игре команды. Утром 22 ноября "Кэпиталз" дома не смог одолеть "Колорадо" – 1:2.

Набравший ход Овечкин в 18 играх нового сезона накопил 25 (15+10) очков и с 15 шайбами лидирует в гонке снайперов НХЛ. Но уже к этой минуте его догнали два главных преследователя: Сэм Райнхардт и Леон Драйзайтль, у которых также 15 голов.

Накануне администрация клуба "Вашингтон Кэпиталз" предупреждала, что россиянин вернется в состав своей команды минимум через неделю.

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