Стало известно, когда Александр Овечкин вернется на лед
Как известно, 39-летний нападающий получил травму голени после столкновения с форвардом "Юты" Джеком Макбэйном.
По информации медицинского штаба столичной дружины, Александр Овечкин должен воссоединиться со своими коллегами примерно 26 ноября в гостевом матче против "Флориды Пантерз".
В отсутствие своего лидера "Кэпиталз" на замену российского хоккеиста вызвал Ивана Мирошниченко из АХЛ.
Без Овечкина команда Спенсера Карбери проведет два нелегких домашних матча против "Колорадо" и "Нью-Джерси".
"Когда теряешь такого хоккеиста, это серьезно, но теперь нужно перенаправить внимание тренеров, игроков и других лидеров нашей команды. Нужно, чтобы каждый, включая тренеров, сделал чуть больше, чтобы компенсировать пустоту, вызванную отсутствием Овечкина". Главный тренер "ВК" Спенсер Карбери
В текущем сезоне российский форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. В общей сложности сейчас в активе Овечкина 868 голов после 1444 игр НХЛ. До повторения рекорда канадца Уэйна Гретцки капитану "Вашингттона" осталось забросить 26 шайб.