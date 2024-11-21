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Стало известно, когда Александр Овечкин вернется на лед

Хоккей Травма Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 10:47 Фото: Instagram/capitals
Американский хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" включил своего капитана Александра Овечкина в список травмированных. Россиянин вернется в состав своей команды минимум через неделю, сообщает Zakon.kz.

Как известно, 39-летний нападающий получил травму голени после столкновения с форвардом "Юты" Джеком Макбэйном.

По информации медицинского штаба столичной дружины, Александр Овечкин должен воссоединиться со своими коллегами примерно 26 ноября в гостевом матче против "Флориды Пантерз".

В отсутствие своего лидера "Кэпиталз" на замену российского хоккеиста вызвал Ивана Мирошниченко из АХЛ.

Без Овечкина команда Спенсера Карбери проведет два нелегких домашних матча против "Колорадо" и "Нью-Джерси".

"Когда теряешь такого хоккеиста, это серьезно, но теперь нужно перенаправить внимание тренеров, игроков и других лидеров нашей команды. Нужно, чтобы каждый, включая тренеров, сделал чуть больше, чтобы компенсировать пустоту, вызванную отсутствием Овечкина". Главный тренер "ВК" Спенсер Карбери

В текущем сезоне российский форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. В общей сложности сейчас в активе Овечкина 868 голов после 1444 игр НХЛ. До повторения рекорда канадца Уэйна Гретцки капитану "Вашингттона" осталось забросить 26 шайб.

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