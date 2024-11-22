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Определен самый красивый гол в истории финалов Лиги чемпионов

Футбол Красивый Гол , фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 14:32 Фото: Instagram/garethbale11
Гол экс-футболиста мадридского "Реала" Гарета Бэйла в ворота "Ливерпуля" признан самым лучшим за всю историю финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА по версии FourFourTwo, сообщает Zakon.kz.

Как считают эксперты FourFourTwo, Бейл возглавил рейтинг игроков, кто отличился самыми красивыми голами за все время проведения финалов Лиги чемпионов.

26 мая 2018 года валийский футболист забил ножницами в решающем поединке против английского "Ливерпуля", примерно с 13 метров.

На второй строчке списка лучших голов светится авторство Зинедина Зидана, когда француз защищал честь королевского клуба и поразил ворота немецкого "Байера" в 2001 году.

Призовую тройку рейтинга красивых финалов Лиги чемпионов закрыл хорват Марио Манджукич. Игрок туринского "Ювентус" неотразимо пробил вратаря "Реала" 7 лет назад.

В данном списке FourFourTwo нашлось место и Криштиану Роналду, который занял 9-е место. Но, португалец не отчаивается и забивает свои шедевры до сих пор.

Один из этих голов болельщики смогли увидеть на днях, во время матча Лиги наций УЕФА, когда Роналду ударом через себя вогнал мяч в ворота сборной Польши.  

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