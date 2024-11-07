"Барселона" забила больше всех голов в нынешнем сезоне Лиги чемпионов

Испанский футбольный клуб "Барселона" возглавил список по забитым голам в Лиге чемпионов УЕФА текущего сезона. "Блауграна" забила 15 голов в ворота соперников после четырех матчей, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы УЕФА, каталонский коллектив в ночь на 7 ноября в гостях разгромил сербскую "Црвену Звезду" – 5:2, в рамках четвертого тура общего этапа.

Тем самым команда Ханса-Дитера Флика в новом сезоне поразила ворота соперников 15 раз, лидируя по этому показателю. Далее идут немецкие дружины: "Боруссия" (13) и "Бавария" (11).

В поединке с "Црвеной" дублем отметился главный снайпер "сине-гранатовых" – Роберт Левандовски, который оформил 98-й и 99-й голы в Лиге чемпионов.

Поляк сейчас занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории турнира, впереди него Лионель Месси (129) и Криштиану Роналду (141).

Всего Левандовски в текущем сезоне отличился взятием ворот 19 раз в 16 матчах за "Барселону", 14 из которых пришлись на Ла Лигу.

Роберт, наряду с Гарри Кейном ("Бавария") и Виктором Дьёкерешом ("Спортинг"), возглавляет список лучших бомбардиров Лиги чемпионов сезона – 2024/25. У всех троих в активе по пять мячей.

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