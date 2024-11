Кейн первым достиг отметки "50 голов" и сотворил историю Бундеслиги

Эти три гола позволили британскому футболисту быстрее всех забить 50 голов за всю историю немецкого первенства. Для достижения этого рубежа нападающему "Баварии" понадобилось 43 встречи.

50 - After his three goals tonight against FC Augsburg, Bayern Munich's Harry Kane has now scored 50 Bundesliga goals in 43 games - a new competition's record, no other player needed so few games to reach this milestone. Race. pic.twitter.com/U0xVDJqXz7