ФК "Кайрат" на новый сезон усилился игроком сборной Казахстана
Еркин Тапалов – воспитанник уральского "Акжайыка". Профессиональную карьеру начал 13 лет назад в родном клубе, где выступал на протяжении девяти сезонов. Далее он защищал цвета футбольных команд: "Жетысу", "Каспий", "Шахтер", "Туран" и "Кызылжар".
Всего в Премьер-лиге Казахстана 31-летний полузащитник сыграл 197 матчей. Минувший сезон Тапалов провел в костанайском "Тоболе", где отыграл 27 встреч во всех турнирах, забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.
За сборную Казахстана хавбек дебютировал в 2019 году и с тех пор выходил на поле 17 раз в майке главной команды страны.
До прихода Тапалова "Кайрат" подписал новый контракт со своим основным снайпером – бразильцем Жоао Пауло.
А также на три года заключил соглашение со своим наставником Рафаэлем Уразбахтиным.