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ФК "Кайрат" на новый сезон усилился игроком сборной Казахстана

Футбол Игрок Кайрата, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 17:44 Фото: Instagram/fctobol
22 ноября алматинский "Кайрат" известил о подписании контракта с игроком сборной Казахстана Еркином Тапаловым. Соглашение рассчитано до конца 2025 года с возможностью пролонгации еще на один сезон, сообщает Zakon.kz.

Еркин Тапалов – воспитанник уральского "Акжайыка". Профессиональную карьеру начал 13 лет назад в родном клубе, где выступал на протяжении девяти сезонов. Далее он защищал цвета футбольных команд: "Жетысу", "Каспий", "Шахтер", "Туран" и "Кызылжар".

Всего в Премьер-лиге Казахстана 31-летний полузащитник сыграл 197 матчей. Минувший сезон Тапалов провел в костанайском "Тоболе", где отыграл 27 встреч во всех турнирах, забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.

За сборную Казахстана хавбек дебютировал в 2019 году и с тех пор выходил на поле 17 раз в майке главной команды страны.

До прихода Тапалова "Кайрат" подписал новый контракт со своим основным снайпером – бразильцем Жоао Пауло.

А также на три года заключил соглашение со своим наставником Рафаэлем Уразбахтиным. 

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