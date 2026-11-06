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Спорт

Неожиданный результат: Михаил Шайдоров уступил лидерам на Гран-при Китая

Фигурист Михаил Шайдоров, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 02:22 Фото: пресс-служба НОК РК
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров занял промежуточное пятое место по итогам короткой программы на этапе Гран-при ISU в Шэньчжэне (Китай), сообщает Zakon.kz.

В Шэньчжэне 6 ноября 2026 года стартовал третий этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона – 2026/27.

Как пишет Sportarena.kz, олимпийский чемпион, закрывавший выступления одиночников, получил от судей 94,87 балла, отпустив лидеров вперед более чем на семь баллов.

Промежуточное лидерство на этапе в Китае захватили японские фигуристы – первым идет Као Миура (102,90 балла), вторым – Сюн Сато (101,97 балла), а тройку лидеров замыкает Евгений Семененко (99,72 балла) из России. Прямо перед Михаилом с результатом 98,86 балла расположился еще один россиянин Владислав Дикиджи.

Cup of China является одним из ключевых этапов Гран-при ISU текущего сезона.

Сильнейшие фигуристы планеты ведут борьбу за попадание в Финал серии, а медали в мужском одиночном катании в Китае будут разыграны 7 ноября по итогам произвольной программы.

Для Михаила Шайдорова турнир стал вторым стартом в нынешней серии Гран-при. Новый сезон алматинец начал в сентябре на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе (Словакия), где завоевал "бронзу", набрав 272,75 балла. При этом в короткой программе установил личный рекорд (95,98).

На первом этапе Гран-при во французском Анже повторить этот результат не удалось, Михаил получил 206,55 балла и завершил соревнования только на десятой позиции. Этот результат лишил казахстанца возможности квалифицироваться в финал серии Гран-при.

А во Владивостоке 6 ноября 2026 года прошел матч регулярного чемпионата КХЛ, где местный "Адмирал" на последних минутах вырвал нелегкую победу у казахстанского "Барыса" со счетом 5:4.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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