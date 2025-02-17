Гол Салаха принес победу "Ливерпулю" и увеличил шансы на чемпионство в АПЛ

Лидер английского футбольного первенства "Ливерпуль" сохранил свои позиции по итогам 25 тура благодаря домашней победе над "Вулверхэмптоном" (2:1). Решающий и победный гол с пенальти забил лучший снайпер АПЛ – Мохамед Салах, сообщает Zakon.kz.

Благодаря успеху над "Вулверхэмптоном", команда Арне Слота набрала 60 очков и на семь баллов опережает "Арсенал" в турнирной таблице. В призовую тройку входит еще "Ноттингем Форест" (47).

В прошедшем поединке "красные" после первого тайма уверенно вели в счете – 2:0, отличились Луис Диас и Мохамед Салах. После перерыва игрок "волков" Матеус Кунья сумел отыграть один мяч.

Что касается Салаха, то он забил свой 28-й гол в текущем сезоне и набрал 47 (28+19) очков после 36 матчей за "мерсисайдцев" во всех турнирах.

"Второй тайм получился психологически тяжелым, соперник играл все лучше и лучше, а мы все хуже и хуже. Пришлось показать другую сторону характера, довели матч до победы. Если хочешь что-то выиграть, надо побеждать и в тяжелых матчах, когда показываешь не лучший футбол. Хочешь чего-то добиться, важны не только розыгрыш мяча или голы Салаха, но также игра в обороне. В последние годы борьба за титул шла в основном между двумя командами. Вероятно, все будет решаться между нами и "Арсеналом". Они не проигрывают 15 туров, это показывает, насколько они хороши". Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот

Нужно подчеркнуть, что "Ливерпуль" уже 21-й матч не проигрывает во внутреннем первенстве, начиная с сентября 2024 года. За этот период в их копилке набралось 15 побед и шесть ничьих.

Теперь у лидера АПЛ очень тяжелый график в ближайшие 10 дней. Сначала "Ливерпуль" на выезде сыграет с "Астон Виллой" и "Манчестер Сити", а затем у себя дома с "Ньюкаслом".

Прошедший уик-энд был памятным для другой египетской звезды и новичка "горожан" – Омара Мармуша, который сделал дебютный хет-трик и вывел свою команду на четвертое место таблицы АПЛ с активом в 44 очка.