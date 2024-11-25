"Наполи" сохранил первое место по итогам прошедшего тура в Серии А

В минувшие выходные состоялись матчи 13 тура итальянского чемпионата в высшем дивизионе, по исходу которых на верхней строчке по-прежнему красуется "Наполи". Команда Антонио Конте опережает основных преследователей на 1 очко, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 25 ноября "неаполитанцы" дома переиграли "Рому" с минимальным счетом 1:0. За счет этой победы они удержались на первой строчке турнирной таблицы Серии А, накопив 29 очков.

Автором гола на 54 минуте матча стал бельгийский нападающий хозяев поля – Ромелу Лукаку.

Главные конкуренты "Наполи" в споре за чемпионство сезона, также одержали победы, в основном на поле соперника.

"Аталанта" в гостях была сильнее "Пармы" (3:1), "Интер" на выезде разгромил "Верону" (5:0), "Фиорентина" обыграла "Комо" (2:0). А "Лацио" достиг домашнего успеха над "Болоньей" (3:0).

Тем временем, мадридский "Реал" сократил отставание от "Барселоны" в чемпионате Испании до 4 очков. При этом команда Карло Анчелотти имеет игру в запасе.

