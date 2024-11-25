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Месси займется продажей велосипедов по индивидуальному заказу

Футбол Продажа Велосипедов, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 17:11 Фото: Instagram/leomessi
Знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси скоро запустит продажу кастомизированных велосипедов совместно с известным велогонщиком. Цена одного экземпляра составит от 10 000 до 15 000 евро, сообщает Zakon.kz.

Как информирует Relevo, аргентинец является ярым фанатом велоспорта и в 2025 году собирается выпустит на рынок велосипед собственного производства.

Это будет индивидуальная модель премиум-класса, аналогичная с лучшими брендами мира.

Футбол Производство Велосипеда, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 17:11

Фото: Instagram/leomessi

Дата продажи первой партии велосипедов пока неизвестна, но аргентинец уже планирует выйти на рынок велоспорта в 2025 году.

Месяц назад Лионель Месси получил награду самого титулованного игрока в истории мирового футбола.

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