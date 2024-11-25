Месси займется продажей велосипедов по индивидуальному заказу
Фото: Instagram/leomessi
Знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси скоро запустит продажу кастомизированных велосипедов совместно с известным велогонщиком. Цена одного экземпляра составит от 10 000 до 15 000 евро, сообщает Zakon.kz.
Как информирует Relevo, аргентинец является ярым фанатом велоспорта и в 2025 году собирается выпустит на рынок велосипед собственного производства.
Это будет индивидуальная модель премиум-класса, аналогичная с лучшими брендами мира.
Фото: Instagram/leomessi
Дата продажи первой партии велосипедов пока неизвестна, но аргентинец уже планирует выйти на рынок велоспорта в 2025 году.
Месяц назад Лионель Месси получил награду самого титулованного игрока в истории мирового футбола.
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