Месси займется продажей велосипедов по индивидуальному заказу

Знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси скоро запустит продажу кастомизированных велосипедов совместно с известным велогонщиком. Цена одного экземпляра составит от 10 000 до 15 000 евро, сообщает Zakon.kz.

Как информирует Relevo, аргентинец является ярым фанатом велоспорта и в 2025 году собирается выпустит на рынок велосипед собственного производства.

Это будет индивидуальная модель премиум-класса, аналогичная с лучшими брендами мира.

Фото: Instagram/leomessi

Дата продажи первой партии велосипедов пока неизвестна, но аргентинец уже планирует выйти на рынок велоспорта в 2025 году.

Месяц назад Лионель Месси получил награду самого титулованного игрока в истории мирового футбола.

