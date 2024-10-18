Месси получил награду самого титулованного игрока в истории

17 октября на арене "Чейз" аргентинская звезда Лионель Месси удостоился приза как футболист, у которого самое большое количество титулов в истории, сообщает Zakon.kz.

На торжественную церемонию, которую устроило издание Marca, собралось множество знаменитостей, чтобы поздравить аргентинского форварда как чемпиона чемпионов. В его копилке сейчас 46 коллективных титулов и 56 индивидуальных призов.

"Смог осуществить все свои мечты и достиг гораздо большего, чем мечтал в детстве. Бог дал мне все это, получилось достигнуть самой большой мечты для футболиста – выиграть мундиаль. Завоевал много титулов в клубе своей жизни – "Барселоне", а также побеждал в Париже и сейчас в составе "Интер Майами". Сейчас стараюсь завоевывать многие другие трофеи". Лионель Месси

Летом прошлого года он перешел из французского ПСЖ в "Интер Майами" (США).

"Очень люблю футбол, прибыл сюда, чтобы помочь клубу вырасти, и не собираюсь заканчивать карьеру. Пережил трудные времена вместе со сборной и признателен за то, что происходит сейчас. Не забегаю вперед, стараюсь наслаждаться каждым днем. Придет время, увидим, не люблю торопить события". Лионель Месси

За последние несколько дней Лионель Месси также засветился в ряде рейтингов самых лучших футболистов.

Он занял второе место в списке высокооплачиваемых игроков планеты.

Плюс аргентинский форвард возглавил список лучших футболистов Южной Америки в XXI веке.