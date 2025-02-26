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Спорт

Месси получил наказание и путевку в 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Футбол Радость Грусть, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 15:21 Фото: Instagram/intermiamicf
Раннее утро 26 февраля стало для знаменитого аргентинского футболиста Лионеля Месси, с одной стороны, грустным, а с другой – радостным, сообщает Zakon.kz.

Вначале капитан американского клуба "Интер Майами" и его звездный напарник Луис Суарес были оштрафованы по итогам прошедшего матча МЛС с "Нью-Йорк Cити" (2:2).

Месси обвиняют в том, что он схватил за шею тренера команды-соперника в ходе разборок после игры.

Футбол Разборки Месси, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 15:21

Фото: Instagram/intermiamicf

Дисциплинарный комитет Лиги также наказал Луиса Суареса за аналогичный поступок в отношении одного из игроков "Сити" в ходе небольшой стычки во втором тайме. 

Получив свои предупреждения, звезды "Интер Майами" завоевали путевку во второй раунд Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Клуб из Флориды в ответном матче турнира переиграл "Спортинг Канзас-Сити" (3:1) и пробился в 1/8 финала, где сразится с "Кавалер" (Ямайка).

Лионель Месси открыл счет на 19-й минуте с паса Луиса Суареса. В свою очередь уругваец забил третий гол своей команды. Еще один из мячей у хозяев поля оформил в свой актив Тадео Альенде.

Первый матч этих команд прошел утром 20 февраля, когда "Интер Майами" на выезде вырвал победу со счетом 1:0.  

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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