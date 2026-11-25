Минувшей ночью состоялся матч пятого тура Элитной Лиги чемпионов АФК сезона-2026/2027, где саудовский "Аль-Наср" у себя дома переиграл катарский "Аль-Садд" со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Счет в этом поединке открыл Криштиану Роналду, который точно реализовал пенальти на 13-й минуте. Для него этот мяч стал 987-м за карьеру и ему теперь не хватает 13 взятий ворот до рубежа в "1000 голов".

Но не долго радовалась команда из Эр-Рияда, через девять минут полузащитник "Аль-Садда" Мохаммед Ваад быстро восстановил равновесие.

И все же "Аль-Наср" отпраздновал победу в этой встрече благодаря еще одному португальцу Жоау Феликсу, который красиво пробил через себя в падении и отправил мяч в сетку ворот соперника во втором тайме.

После этой победы команда Роналду занимает пятое место в турнирной таблице Западного региона азиатской Лиги чемпионов, набрав девять очков.

Следующий матч в этом турнире "Аль-Наср" проведет 8 декабря на выезде против "Аль-Гарафа" из Катара.

Несмотря на результативность 41-летнего Роналду, в его адрес в последнее время поступает немало критических высказываний, одно из которых вышло на днях.