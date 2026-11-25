Роналду забил 987-й гол и принес победу "Аль-Насру" в Лиге чемпионов
Счет в этом поединке открыл Криштиану Роналду, который точно реализовал пенальти на 13-й минуте. Для него этот мяч стал 987-м за карьеру и ему теперь не хватает 13 взятий ворот до рубежа в "1000 голов".
Но не долго радовалась команда из Эр-Рияда, через девять минут полузащитник "Аль-Садда" Мохаммед Ваад быстро восстановил равновесие.
И все же "Аль-Наср" отпраздновал победу в этой встрече благодаря еще одному португальцу Жоау Феликсу, который красиво пробил через себя в падении и отправил мяч в сетку ворот соперника во втором тайме.
После этой победы команда Роналду занимает пятое место в турнирной таблице Западного региона азиатской Лиги чемпионов, набрав девять очков.
Следующий матч в этом турнире "Аль-Наср" проведет 8 декабря на выезде против "Аль-Гарафа" из Катара.
Несмотря на результативность 41-летнего Роналду, в его адрес в последнее время поступает немало критических высказываний, одно из которых вышло на днях.