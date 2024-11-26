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Наставник "Барселоны" огорчил своих подопечных перед матчем с "Брестом"

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 11:25 Фото: Instagram/fcbarcelona
Вечером 26 ноября стартуют матчи пятого тура общего Лиги чемпионов УЕФА, где каталонская "Барселона" примет на своей арене французский "Брест", сообщает Zakon.kz.

В преддверии этого поединка главный тренер "блауграны" Ханс-Дитрих Флик выразил недовольство последними результатами своих игроков на уровне Ла Лиги. 

Как известно, в минувшие выходные "Барселона", ведя 2:0 по ходу встречи с "Сельтой", не смогла удержать победный счет и сыграла вничью – 2:2. 

"Так продолжаться не может. Дело не в пяти или десяти минутах, а в том, как мы играли весь матч. Нельзя выходить и играть только на 80%, это недопустимо. Не могу поверить в увиденное. Но такого больше не повторится, чего бы это ни стоило". Главный тренер "Барселоны" Х.Д.Флик

Каталонская дружина пропустила два гола на последних минутах, в результате удаления Марка Касадо.

"Я могу принять поражение, такое бывает, и ничью тоже, но не в таком стиле. Я больше не потерплю подобных ошибок. Если придется тренироваться вдвое больше, мы будем это делать. Будьте уверены, мы снова станем играть как команда. Если мы могли это делать на протяжении трех месяцев, сможем и снова". Х.Д.Флик

На данный момент "сине-гранатовые" располагаются на 6 строчке турнирной таблицы Лиги чемпионов нынешнего сезона, набрав 9 очков после 4 игр.

Их будущий соперник "Брест" идет на две позиции выше, с активом в 10 баллов.

Несмотря на ничью с "Сельтой", подопечные Флика по-прежнему лидируют в испанском первенстве. Но уже подпустили главного конкурента в лице "Реала" на расстоянии 4 очков.     

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