Черчесов поставил себе двойку за полгода работы в сборной Казахстана

После завершения игр Лиги наций УЕФА российский специалист Станислав Черчесов продолжает подводить итоги своей полугодовой работы на посту главного тренера сборной Казахстана по футболу, сообщает Zakon.kz.

На днях 61-летний наставник оценил свою работу с казахстанской дружиной в интервью с "Матч-ТВ".

Под руководством Черчесова казахстанская сборная проиграла пять из шести матчей на групповом этапе Лиги наций и один раз сыграла вничью, при этом не забила ни одного мяча.

"Естественно, было желание сохранить прописку, но рассчитывать на то, что всех проедем, нельзя было. Ты всегда рискуешь, есть тренерский штаб, все просчитываем, что может быть, к чему готовиться, как это менять. Ситуация такая, какая есть. Оценка на двоечку. Но внутри работа идет, взяли четверых игроков из молодежной сборной, поменяли систему, начали играть в четыре защитника". Станислав Черчесов

Набрав всего лишь одно очко, казахстанская дружина заняла последнее 4-е место в группе 3 дивизиона В.

С уходом с поста президента республиканской федерации футбола Адилета Берменкулова также нависли тучи на главным тренером нашей сборной.

"Придет новый начальник, сядем и переговорим, что из этого выйдет узнаете потом. С футболистами у нас никаких проблем нет. Другое дело, что я иногда их "покусываю" в раздевалке за какие‑то вещи. Но это рабочие моменты, и никуда не денешься от этого". Станислав Черчесов

Останется ли на своей должности Станислав Черчесов, окончательно станет известно уже после 20 декабря, когда пройдут выборы нового главы КФФ.

Тем временем, мадридский "Реал" потерял свою главную звезду на месяц из-за травмы.

