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"Реал" потерял свою главную звезду на месяц из-за травмы

Футбол Травма Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 09:34 Фото: Instagram/realmadrid
Топовый форвард мадридского "Реала", бразилец Винисиус Жуниор не сможет помочь своей команде на протяжении ближайшего месяца. После матча с "Леганесом" у футболиста обнаружили повреждение левой ноги, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба королевского клуба, 25 ноября была проведено медицинское обследование Винисиуса, по итогам которого у игрока выявлена травма бицепса бедра левой ноги.

За день до этой процедуры Жуниор сыграл против "Леганеса", в рамках 14-го тура Ла Лиги. Сразу после этой игры бразилец обратился к врачам.

В той встрече форвард "сливочных" сделал голевую передачу на Килиана Мбаппе, который открыл счет в данном противостоянии.

Футбол Голевой Пас, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 09:34

Фото: Instagram/realmadrid

По сведениям испанских СМИ, Винисиус будет вне поля около месяца из-за этого повреждения. 

"Сумасшедший календарь. Приступаю к восстановлению".Винисиус Жуниор

В текущем сезоне бразильский нападающий сыграл 13 игр в Ла Лиге, где забил 8 мячей и сделал 5 передач.

Он входит в список трех лучших бомбардиров испанского первенства, впереди него Роберт Левандовски и Рафинья.

Между тем, по итогам 14-го тура Ла Лиги "Реал" сократил отставание от "Барселоны" до четырех очков в турнирной таблице.

Куандык Шынасилов
Барселона ФК Роберт Левандовски Мбаппе Килиан ФК Реал Мадрид 2024 год Футбол Винисиус Жуниор
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