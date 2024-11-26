"Реал" потерял свою главную звезду на месяц из-за травмы
Как передает пресс-служба королевского клуба, 25 ноября была проведено медицинское обследование Винисиуса, по итогам которого у игрока выявлена травма бицепса бедра левой ноги.
За день до этой процедуры Жуниор сыграл против "Леганеса", в рамках 14-го тура Ла Лиги. Сразу после этой игры бразилец обратился к врачам.
В той встрече форвард "сливочных" сделал голевую передачу на Килиана Мбаппе, который открыл счет в данном противостоянии.
Фото: Instagram/realmadrid
По сведениям испанских СМИ, Винисиус будет вне поля около месяца из-за этого повреждения.
El loco calendario……… A RECUPERAR! 🙏🏿 https://t.co/oqSnKkP5MT— Vini Jr. (@vinijr) November 25, 2024
"Сумасшедший календарь. Приступаю к восстановлению".Винисиус Жуниор
В текущем сезоне бразильский нападающий сыграл 13 игр в Ла Лиге, где забил 8 мячей и сделал 5 передач.
Он входит в список трех лучших бомбардиров испанского первенства, впереди него Роберт Левандовски и Рафинья.
Между тем, по итогам 14-го тура Ла Лиги "Реал" сократил отставание от "Барселоны" до четырех очков в турнирной таблице.