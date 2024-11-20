Станислав Черчесов видит прогресс в игре сборной Казахстана

19 ноября завершились все матчи группового этапа Лиги наций УЕФА. Итоги по проведенным встречам данного турнира подвел и главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на неудачное выступление нашей команды, российский специалист отмечает сдвиги в игровых кондициях своих подопечных.

"На старт с Норвегией (0:0) подали один угловой, затем на выезде пять-шесть, начали чаще бить по воротам и почти в два раза больше владеть мячом. Когда получается нормально выйти из обороны, когда через игру с мячом на второго-третьего возникают моменты, видишь, что команда чуть-чуть преображается. 0 очков – это эмоции, а цифры – это объективный факт. С Норвегией мы сделали примерно 200 передач, а соперник – 600. Ударили по воротам один раз, а они – 19. По воротам Словении ударили уже 7 раз, передач сделали около 500, больше, чем соперник. Значит, есть какое-то движение?" Станислав Черчесов

По итогам 6 прошедших матчей команда Черчесова не забила ни одного мяча и пропустила в свои ворота 15 голов.

"Результат неприятный, хотели большего, но нужно быть совсем наивным, чтобы рассчитывать, что в такой группе мы будем доминировать. Планировали оказывать достойное сопротивление и искать свои шансы. С Норвегией отстояли ничью, в других по качеству были интереснее, чем в первой, но, к сожалению, результата не добились. Но надо верить в то, что делаем, не отвлекаться на какие-то реакции со стороны, подойти к себе критично, в том числе и тренерскому штабу, начать с чистого листа. Болельщики недовольны, они абсолютно правы, но была такая группа, которая на данный момент оказалась слишком сложна. Просто другой уровень, это надо принять и двигаться дальше". Станислав Черчесов

61-летний наставник напомнил, что принимал сборную Казахстана в тот момент, когда у нее было пять поражений кряду.

"Победу над Данией надо помнить всем. Но ни в коем случае не жить этим. Так бывает, что сначала эмоции от успеха, а затем карета превращается в тыкву. Любой игрок может обрести форму, а затем ее потерять. Эмоционально выхолощенный игрок – это когда он все отдал, а теперь снова нужно набирать тонус. Это бесконечный процесс, когда после падений нужно снова искать пути к взлету. Что было раньше, прежние успехи, пройденный этап. Если многим со стороны такие вещи непонятны, что делать. Я бы сказал, что это странно, проиграть несколько матчей тем, кто не сильнее тебя, а потом требовать обыгрывать топ-команды". Станислав Черчесов

Сборная Казахстана проиграла 5 из 6 матчей на групповом этапе Лиги наций УЕФА.

Подопечные Черчесова только один раз сыграли вничью, и этот результат был зафиксирован 6 сентября в Алматы с Норвегией (0:0).