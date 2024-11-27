Экс-игрок "Астаны" забил гол в ворота "Милана" в Лиге Чемпионов

"Милан" на выезде обыграл "Слован" в рамках Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, прошедший в Братиславе матч завершился со счетом 3:2 в пользу итальянской команды.

В составе победителей отличились Кристиан Пулишич, Рафаэль Леау и Тэмми Абрахам. У хозяев взятием ворот отметились экс-игрок "Астаны" Тигран Барсегян и Нино Марселли.

К слову, "Слован" доигрывал матч вдесятером – на последних минутах удалился Марко Толич.

Благодаря этой победе "Милан" поднялся на 13-е место в турнирной таблице ЛЧ с девятью очками. "Слован" же занимает последнее, 36-е место (0 очков).

Ранее стали известны все результаты игрового дня Лиги Чемпионов.

