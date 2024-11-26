Все результаты игрового дня Лиги Чемпионов

Ночью 27 ноября стали известны результаты игрового дня Лиги Чемпионов, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала Футбол 24/7 | Лига Чемпионов fans, Манчестер Сити за 14 минут упустил преимущество в 3 мяча, но прервал серию поражений, а Барселона обыграла Брест со счетом 3:0.

В общем результаты турнирной таблицы выглядят так:

Фото: Telegram-канал "Футбол 24/7 | Лига Чемпионов fans"

Ранее был отдельно представлен результат матча 5-го тура общего этапа Лиги Чемпионов, в котором встречались пражская "Спарта" и мадридский "Атлетико".

