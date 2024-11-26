Все результаты игрового дня Лиги Чемпионов
Фото: GlobalLookPress
Ночью 27 ноября стали известны результаты игрового дня Лиги Чемпионов, сообщает Zakon.kz.
По информации Telegram-канала Футбол 24/7 | Лига Чемпионов fans, Манчестер Сити за 14 минут упустил преимущество в 3 мяча, но прервал серию поражений, а Барселона обыграла Брест со счетом 3:0.
В общем результаты турнирной таблицы выглядят так:
Фото: Telegram-канал "Футбол 24/7 | Лига Чемпионов fans"
Ранее был отдельно представлен результат матча 5-го тура общего этапа Лиги Чемпионов, в котором встречались пражская "Спарта" и мадридский "Атлетико".
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