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Легенда "Барселоны" стал тренером команды Лионеля Месси

Легенда &quot;Барселоны&quot; стал тренером команды Лионеля Месси, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 08:52 Фото: Instagram/bafcelonafc
Хавьер Маскерано возглавил "Интер Майами", сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, бывший полузащитник "Барселоны" Хавьер Маскерано получил назначение на пост нового главного тренера команды МЛС "Интер Майами".

Контракт между сторонами будет рассчитан на три сезона.

Недавно пост главного тренера "Интера" по личным причинам покинул Херардо Мартино.

Маскерано и Лионель Месси выступали вместе за "Барселону" и сборную Аргентины. За клуб MLS также выступают другие бывшие игроки "Барсы" – Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Ранее сообщалось, что экс-игрок "Астаны" забил гол в ворота "Милана" в Лиге чемпионов.

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