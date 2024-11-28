На пути футзального "Кайрата" к Гранд-финалу Лиги чемпионов стоят хорваты

В ночь на 28 ноября алматинский футзальный коллектив "Кайрат" одержал первую победу на старте Элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА, обыграв французскую дружину "Этуаль" со счетом 4:2, сообщает Zakon.kz.

Авторами победных голов в составе алматинской команды стали Денер Родриго, Эдсон, Абдессамад Мохаммед и Кевин Арриета.

Чуть ранее состоялось другая встреча в подгруппе B, где сразились два хорватских клуба – "Олмиссум" и "Динамо".

Противостояние хозяев турнира закончилось боевой ничьей – 1:1.

"Первая игра всегда дается непросто. У нас был длинный перелет, тренировались два дня. Выложились на максимум, но матч прошел не совсем так, как планировали. Главное, что победили и не дрогнули в тяжелых переломных минутах. Сейчас мысли только о встрече с местным "Олмиссумом". Дальше будет настраиваться на следующего соперника. Капитан "Кайрата" Быржан Оразов

Поединок против "Олмиссума" пройдет 28 ноября, начало в 21:30 по казахстанскому времени, прямая трансляция на канале Qazsport.

Заключительный поединок на пути в "Финалу четырех" наша команда проведет в ночь на 1 декабря против загребского "Динамо" (00:30).

В финальную часть Лиги чемпионов УЕФА пробьется только победитель квартета. "Кайрат" после первого тура находится на первой строчке таблицы, впереди нас ждут два хорватских барьера.

Самый титулованный футзальный клуб Казахстана последний раз играл в "Финале четырех" три года назад. Мы два раза становились победителями Лиги чемпионов (2013 и 2015 годы).

Помимо "Кайрата", в нынешнем Элитном раунде принимает участие и "Семей". Восточноказахстанцы на старте своего отбора проиграли испанской "Пальме" (1:4).