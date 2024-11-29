"Кайрат" гарантировал себе место в Гранд-финале Лиги чемпионов по футзалу

Алматинский футзальный клуб "Кайрат" досрочно завоевал путевку в "Финал Четырех" Лиги чемпионов УЕФА, обыграв 28 ноября хорватский коллектив "Олмиссум" (1:0), сообщает Zakon.kz.

"Кайрат" в рамках второго тура Элитного раунда Лиги чемпионов, который в эти дни проходит в Хорватии, сумел переиграть местный "Олмиссум" с минимальным счетом 1:0.

Автором решающего мяча стал Эдсон Сантос.

Но здесь стоит отметить, что казахстанскому клубу в досрочной путевке помог "Этуаль" из Франции, который в своем поединке неожиданно победил загребское "Динамо" – 4:3.

Таким образом, "Кайрат" за тур окончания Элитного раунда Лиги чемпионов набрал 6 очков и недосягаем для конкурентов. Наша команда в ночь на 1 декабря проведет заключительный поединок против местного "Динамо".

Алматинский коллектив в последний раз играл в "Финале Четырех" в 2021 году, плюс дважды брал трофей Лиги чемпионов (2013 и 2015 годы).

Независимо от исхода матча третьего тура, "Кайрат" может уже готовиться к играм финальной части Лиги Чемпионов, где также планируют выступить еще три победителя других подгрупп.

Минимальный шанс на проход в Гран-финал данного турнира пока еще остается у другого нашего клуба – "Семея".

Восточноказахстанцы, несмотря на разгром во втором туре над польским "Рекордом" (5:0), ухудшили свои перспективы немного ранее, когда проиграли испанской "Пальме" (1:4).