Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Лиге чемпионов побит рекорд по забитым голам за всю историю турнира

Футбол Рекорд ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 12:03 Фото: Instagram/championsleague
Прошедший пятый тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА стал самым результативным в истории турнира. Команды забили 67 мячей за два игровых дня, что является рекордом 24-летней давности, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба УЕФА, за 18 матчей Лиги чемпионов, которые были сыграны в пятом туре, было забито 67 голов. 

40 взятий ворот было осуществлено 26 ноября, а спустя сутки команды еще 27 раз огорчили вратарей соперников, что считается рекордом турнира.

Прежний лучший результат был зафиксирован в 2000 году, когда было забито 63 гола за 16 встреч.

Свою лепту в этот рекорд внес главный снайпер "Барселоны" Роберт Левандовски, который в ночь на 27 ноября перешагнул рубеж "100 голов" в Лиге чемпионов. 

Дубль польского форварда позволил "Барселоне" занять лидирующую позицию в общей таблице Лиги чемпионов после игр пятого тура. 

Читайте также

Шахматы Чемпион мира 2024
Юные шахматисты Казахстана произвели фурор на чемпионате мира
Футбол Победа Реал
"Ливерпуль" обыграл "Реал" и вернул себе лидерство в Лиге чемпионов
Хоккей Победа НХЛ
"Вашингтон" без Овечкина одержал волевую победу над "Тампой" в НХЛ
Куандык Шынасилов
Барселона ФК Роберт Левандовски Лига Чемпионов УЕФА 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Игорь Крутой опубликовал редкое фото с женой и ее красивыми подружками
Игорь Крутой опубликовал редкое фото с женой и ее красивыми подружками
встреча с президентом, визит Путина в Астану
Путин: Казахстан под руководством Токаева добивается впечатляющих результатов
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
В Астану прибыли Лукашенко и Жапаров
В Астану прибыли Лукашенко и Жапаров
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: