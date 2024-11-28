В Лиге чемпионов побит рекорд по забитым голам за всю историю турнира

Прошедший пятый тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА стал самым результативным в истории турнира. Команды забили 67 мячей за два игровых дня, что является рекордом 24-летней давности, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба УЕФА, за 18 матчей Лиги чемпионов, которые были сыграны в пятом туре, было забито 67 голов.

40 взятий ворот было осуществлено 26 ноября, а спустя сутки команды еще 27 раз огорчили вратарей соперников, что считается рекордом турнира.

Прежний лучший результат был зафиксирован в 2000 году, когда было забито 63 гола за 16 встреч.

Свою лепту в этот рекорд внес главный снайпер "Барселоны" Роберт Левандовски, который в ночь на 27 ноября перешагнул рубеж "100 голов" в Лиге чемпионов.

Дубль польского форварда позволил "Барселоне" занять лидирующую позицию в общей таблице Лиги чемпионов после игр пятого тура.