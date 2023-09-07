Таблицу чемпионата КХЛ неожиданно возглавил китайский "Куньлунь"

По итогам стартовых игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на вершину турнирной таблицы сенсационно взлетел китайский клуб "Куньлyнь Ред Стар", сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!



"Куньлунь", который тренирует латышский специалист Виктор Игнатьев, сейчас не только возглавляет таблицу КХЛ, но и занимает первое место в списке лучших команд Западной конференции. Китайский коллектив накануне обыграл минское "Динамо" со счетом 4:3.





Это третья победа китайского клуба в трех матчах на старте регулярного чемпионата КХЛ. Набрав шесть очков, "Куньлунь" вышел в лидеры Лиги. До этого подопечные Виктора Игнатьева победили "Спартак" – 4:3 и "Сочи" – 3:0. В следующем матче китайскую команду ожидает настоящее испытание: она встретится с "Ак Барсом", лидером Восточной конференции.

Между тем казахстанский "Барыс" 7 сентября попробует одержать первую победу в нынешнем чемпионате, сойдясь в гостевом поединке с "Сибирью" из Новосибирска. Начало матча – в 18:30 по времени Астаны. Команды уже встречались 4 сентября в столице Казахстана: тогда россияне добились успеха в овертайме со счетом 5:4. Сейчас столичный клуб после двух поражений располагается на девятой строчке "Востока" с одним набранным очком.

За месяц до старта очередного сезона КХЛ игроки столичного "Барыса" провели открытую тренировку на родной арене в присутствии многочисленных фанатов.

