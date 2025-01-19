"Вашингтон" Овечкина обыграл "Питтсбург" и единолично возглавил таблицу НХЛ

Рано утром 19 января хоккеисты клуба "Вашингтон Кэпиталз" дома победили "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Это позволило команде Александра Овечкина единолично встать на первое место в общей таблице Лиги, сообщает Zakon.kz.

Поединок, который прошел в столице США, завершился успехом хозяев льда со счетом 4:1. Авторами шайб у "Кэпиталз" стали Джейкоб Чикран, Алексей Протас, Пьер-Люк Дюбуа и Брэндон Дьюхейм. У гостей гол престижа забил Брайан Раст.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в этом матче не набрал результативных очков, как и его звездный соперник по "Питтсбургу" Евгений Малкин.

Тем самым столичная дружина одержала четвертую победу подряд в регулярном сезоне и немного отдалилась от своих конкурентов по турнирной таблице, набрав 67 очков.

Подопечные Спенсера Карбери до этого делили первое место в рейтинге лучших команд Лиги с "Виннипег Джетс".

