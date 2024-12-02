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Абиба Абужакынова: Не выйду замуж без олимпийской медали

Спортсмены, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 06:46 Фото: Instagram/abiba48
1 декабря в эфире казахстанского телеканала спортсменка поделилась профессиональными и личными планами, сообщает Zakon.kz.

Откровенное интервью участницы Олимпийских игр в Париже в эфире программы "Әйел әлемі" ("Мир женщины") вышло 1 декабря на телеканале Qazaqstan. По словам Абибы, в морально-психологическом плане она до сих пор ощущает отголоски своей неудачи на олимпийском татами.

"Даже в 40 или 50 лет я не забуду горечь поражения на Олимпийских играх в Париже. С детства я во многом себе отказывала, чтобы стать спортсменкой. Все семейные радости и прочие события проходили мимо меня. Поэтому моя задача в ближайшее время – сосредоточиться к следующей Олимпиаде", – поделилась Абиба.

После таких признаний ведущая программы не смогла не поинтересоваться планами спортсменки о замужестве.

"Знаю, что счастье женщины заключается в семье, но сначала я должна исполнить свою спортивную мечту. Я не выйду замуж без олимпийской медали, – резюмировала дзюдоистка.

Со слов спортсменки, она собрала комплект из медалей разных достоинств, но для полного счастья не хватает олимпийской медали.

В мировом рейтинге в весовой категории до 48 кг Абужакынова занимает четвертое место (5523 очка).

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