Соревнования спортсменов Казахстана со 2 по 8 декабря

В Министерстве туризма и спорта Казахстана сформировали анонс выступлений отечественных спортсменов на этой неделе, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ведомства, с 3 по 9 декабря в Египте пройдет мировой этап по параплаванию. В соревновании примут участие 150 спортсменов из 15 стран мира. Честь страны будут отстаивать пятеро казахстанцев.

Сборная Казахстана выступит на чемпионате Азии по гандболу. Он пройдет с 3 по 10 декабря в столице Индии.

Восемь спортсменов примут участие на международном турнире по спортивной гимнастике. Соревнования проводятся в Сербии с 4 по 10 декабря.

С 5 по 7 декабря во французском Орлеане пройдет международный турнир "Гран-при" по фехтованию. В турнире примут участие восемь казахстанских спортсменов.

За медали турнира Grand Slam по дзюдо будут бороться шестеро казахстанских дзюдоистов. Турнир пройдет с 5 по 8 декабря в городе Токио.

В этот же период с 5 по 8 декабря в Алматы состоится республиканский турнир по птицеводству. В соревновании примут участие 70 спортсменов из всех регионов страны.

А с 6 по 5 декабря – Чемпионат мира по тяжелой атлетике. На мировом первенстве в Бахрейне выступят пятеро наших спортсменов.

В ночь на 1 декабря определились участники будущего "Финала Четырех" Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. Среди них – казахстанский "Кайрат".