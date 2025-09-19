#АЭС в Казахстане
Спорт

Лучший снайпер НХЛ Овечкин получил травму перед стартом сезона

Хоккей Травма Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 14:39 Фото: Instagram/capitals
Лидер и капитан американского хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не смог завершить одну из тренировочных занятий своей команды из-за травмы ноги, сообщает Zakon.kz.

Как информирует издание CBS Sports, 40-летний российский нападающий получил повреждение нижней части тела на одной из тренировок и досрочно покинул лед.

Сейчас Овечкин проходит глубокое медицинское обследование.

Фото: Instagram/capitals

У Александра это последний сезон работы в "Вашингтоне" из пятилетнего контракта на сумму в 47,5 млн долларов.

"Как уверяет тренер "Кэпиталз" Спенсер Карбери, травма Александра Овечкина не вызывает серьезных опасений. Уход капитана "Вашингтона" со льда носил скорее профилактический характер. Он может скоро вернуться". Журналистка Сэмми Сильбер

Сейчас маловероятно, что он будет заигран в первом предсезонном матче против "Бостон Брюинз", который состоится 21 сентября.

Александр Овечкин ныне является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
