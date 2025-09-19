Лучший снайпер НХЛ Овечкин получил травму перед стартом сезона

Лидер и капитан американского хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не смог завершить одну из тренировочных занятий своей команды из-за травмы ноги, сообщает Zakon.kz.

Как информирует издание CBS Sports, 40-летний российский нападающий получил повреждение нижней части тела на одной из тренировок и досрочно покинул лед.

Сейчас Овечкин проходит глубокое медицинское обследование.

Фото: Instagram/capitals

У Александра это последний сезон работы в "Вашингтоне" из пятилетнего контракта на сумму в 47,5 млн долларов.

Ovechkin’s injury is "nothing significant," per Carbery. Said that him not skating was precautionary.



No big concern. Lower-body, day-to-day — Sammi Silber 🏒 (@sammisilber) September 18, 2025

"Как уверяет тренер "Кэпиталз" Спенсер Карбери, травма Александра Овечкина не вызывает серьезных опасений. Уход капитана "Вашингтона" со льда носил скорее профилактический характер. Он может скоро вернуться". Журналистка Сэмми Сильбер

Сейчас маловероятно, что он будет заигран в первом предсезонном матче против "Бостон Брюинз", который состоится 21 сентября.

Александр Овечкин ныне является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.