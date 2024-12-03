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Официально: реванш между Бетербиевым и Биволом состоится 22 февраля

Бокс Реванш 22 февраля, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 16:10 Фото: Instagram/bivol_d
Председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх объявил о повторном поединке между знаменитыми боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, который пройдет 22 февраля, сообщает Zakon.kz.

Боксеры сразятся в матче-реванше за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе и это будет главный бой вечера.

А в со-главном поединке предстоящего ивента зрители увидят бой за титул IBF в тяжелом весе между его обладателем Даниэлем Дюбуа и претендентом Джозефом Паркером.

К этому часу два знаменитых спортсмена уже дали комментарий по поводу предстоящей встречи в своих социальных сетях.

Первый бой между Бетербиевым и Биволом, который прошел 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), завершился победой Артура решением судей.

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