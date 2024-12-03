Официально: реванш между Бетербиевым и Биволом состоится 22 февраля
Боксеры сразятся в матче-реванше за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе и это будет главный бой вечера.
А в со-главном поединке предстоящего ивента зрители увидят бой за титул IBF в тяжелом весе между его обладателем Даниэлем Дюбуа и претендентом Джозефом Паркером.
We will make PPV price no more than 19.99 GBP in UK, and in USA and the rest of the world not more than 25.99 USD 🔥🥊 (We want the fans be happy and enjoy it…Lets get boxing great again 💪🏻) pic.twitter.com/Y2SqdJqENb— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 3, 2024
К этому часу два знаменитых спортсмена уже дали комментарий по поводу предстоящей встречи в своих социальных сетях.
Первый бой между Бетербиевым и Биволом, который прошел 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), завершился победой Артура решением судей.