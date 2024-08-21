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Официально: боксерский поединок Бивол – Бетербиев пройдет 12 октября

Бокс Бой 12 октября, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 12:53 Фото: Instagram/arturbeterbiev
Знаменитая промоутерская компания Matchroom Boxing назвала новую дату боя между непобежденными российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Они встретятся 12 октября 2024 года в Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Биволом и Бетербиевым состоится в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

В со-главном событии предстоящего вечера бокса чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон (США) будет защищать свой титул против Джо Кордины из Уэльса.

На данный момент три чемпионских пояса принадлежат Артуру Бетербиеву (WBC, IBF и WBO). В свою очередь Дмитрий Бивол владеет титулом WBA Super.

Изначально боксеры планировали провести бой 1 июня, но он был отменен из-за травмы Артура. Позднее Бетербиеву провели операцию.

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